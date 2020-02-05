Советник Трампа заявил, что США хотят хороших отношений с Россией

"Мы заинтересованы в хороших отношениях с Россией, мы собираемся общаться с русскими… Мы хотим сделать все, что от нас зависит, чтобы у нас были отличные отношения с Россией", - заявил О'Брайен, выступая в Вашингтоне.

Он напомнил, что 75 лет назад американские и советские войска встретились на Эльбе после "битвы века, а, может быть, (главной) битвы за всю историю".

Отношения США и РФ значительно ухудшились после того, как в 2014 году Крым по итогам проведенного там референдума стал российским регионом. Также США обвиняют Россию в участии в вооруженном конфликте в Донбассе. США и их союзники ввели против России санкции. Затем США обвинили власти РФ во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году и на этом основании стали вводить новые санкции. В общей сложности ограничения введены в отношении сотен российских граждан и компаний, преимущественно в энергетическом, оборонном и банковском секторах. Кроме того, американские власти отобрали российскую дипсобственность в США, выслали десятки сотрудников дипмиссий. Россия отрицает обвинения в свой адрес.