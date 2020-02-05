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Советник Трампа заявил, что США хотят хороших отношений с Россией
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РИА Новости

Советник Трампа заявил, что США хотят хороших отношений с Россией

18:14 05.02.2020
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© Фото : United States government workРоберт О'Брайен
Роберт О'Брайен
© Фото : United States government work
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. США заинтересованы в установлении хороших отношений с Россией, которая была союзником в годы Второй мировой войны, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
"Мы заинтересованы в хороших отношениях с Россией, мы собираемся общаться с русскими… Мы хотим сделать все, что от нас зависит, чтобы у нас были отличные отношения с Россией", - заявил О'Брайен, выступая в Вашингтоне.
Он напомнил, что 75 лет назад американские и советские войска встретились на Эльбе после "битвы века, а, может быть, (главной) битвы за всю историю".
"Русские (советские – ред.) и американские военные пожали друг другу руки через реку, и у нас была великая победа вместе с Россией в качестве нашего союзника", - сказал советник Трампа.
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Отношения США и РФ значительно ухудшились после того, как в 2014 году Крым по итогам проведенного там референдума стал российским регионом. Также США обвиняют Россию в участии в вооруженном конфликте в Донбассе. США и их союзники ввели против России санкции. Затем США обвинили власти РФ во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году и на этом основании стали вводить новые санкции. В общей сложности ограничения введены в отношении сотен российских граждан и компаний, преимущественно в энергетическом, оборонном и банковском секторах. Кроме того, американские власти отобрали российскую дипсобственность в США, выслали десятки сотрудников дипмиссий. Россия отрицает обвинения в свой адрес.
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Вторая мировая война (1939-1945)РоссияСШАВ мире
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