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РИА Наука
2020-02-05T18:21+0300
https://ria.ru/20200205/1564293844.html
Ученые выяснили последствия изучения языков для мозга
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РИА Новости

Ученые выяснили последствия изучения языков для мозга

18:10 05.02.2020 (обновлено: 18:21 05.02.2020)
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© Depositphotos / AncikainfotДевушка заполняет анкету
Девушка заполняет анкету
© Depositphotos / Ancikainfot
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российские ученые из НИУ "Высшая школа экономики" экспериментально доказали, что владение несколькими языками положительно влияет на работу человеческого мозга. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.
Существует мнение, что люди, говорящие на двух и более языках, более внимательны и лучше адаптируются к многозадачности. Однако эксперименты не всегда это подтверждают. Например, при сравнении детей-билингвов из Страны Басков с испанскими детьми-монолингвами никаких преимуществ от владения вторым языком обнаружено не было.
Там же, где положительный эффект подтверждался, исследования часто проводились на ограниченных выборках как по численности испытуемых, так и по их социально-экономическому статусу: билингвов набирали из числа иммигрантов или этнических меньшинств, занимающих иное положение в обществе, чем представители моноязычного большинства.
Чтобы исключить проблему неоднородности респондентов, исследователи из НИУ ВШЭ в сотрудничестве с их зарубежными коллегами решили проверить влияние двуязычия на работу мозга на однородной группе.
"Несбалансированность параметров в групповых экспериментах — распространенная проблема поведенческих исследований, — отмечает Юрий Штыров, ведущий научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований и научный руководитель Института когнитивных нейронаук ВШЭ. — Уравнять все параметры между контрольной и экспериментальной группой практически невозможно. Всплывает много разных факторов, в том числе социальных, которые сложно взять на контроль в одном эксперименте".
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В качестве испытуемых ученые выбрали 57 студентов Высшей школы экономики, для которых второй язык был не родным, как у билингвов, а появился в их жизни во время учебы в школе. Испытуемые знали английский на разном уровне — кто лучше, кто хуже. Исследователи предположили, что уровень владения вторым языком должен коррелировать с работой функции когнитивного контроля.
"Наша рабочая гипотеза состояла в том, — поясняет Андрей Мячиков, один из авторов исследования, — что чем лучше испытуемый владеет вторым языком, тем больше он им пользуются. Следовательно, тем чаще ему приходится переключать внимание между родным русским и неродным английским, и значит, тем больше будет эффект улучшения работы когнитивного контроля".
Авторы сначала тестировали участников на знание английского, а потом проверяли у них уровень работы когнитивного контроля при помощи теста на внимательность, который позволяет измерить скорость реакции человека.
Суть теста заключалась в том, что испытуемому нужно как можно быстрее на клавиатуре нажать правильную клавишу при появлении на экране определенного стимула. Такой тест проверяет активацию так называемых сетей внимания, отвечающих за поддержание бдительности, фокусировку внимания и переключение внимания с одного стимула на другой.
Результаты исследования показали взаимосвязь между уровнем владения иностранным языком и когнитивным контролем. Чем лучше студенты владели языком, тем быстрее они решали задачи теста.
Данное исследование показывает, что использование подхода, учитывающего относительный уровень владения вторым языком, дает больше информации для оценки связи этого параметра с когнитивными способностями.
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РИА НауканейрофизиологиясоциологияОткрытия - РИА НаукаВысшая школа экономики (ВШЭ)
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