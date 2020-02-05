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Культура
2020-02-05T18:07+0300
https://ria.ru/20200205/1564293739.html
Бузова сообщила, что Жан-Поль Готье создаст костюмы для ее нового шоу
https://cdn21.img.ria.ru/images/156277/75/1562777517_0:223:3072:1951_1036x0_80_0_0_da8bb5578615321c849d6ac4a7a79372.jpg
РИА Новости

Бузова сообщила, что Жан-Поль Готье создаст костюмы для ее нового шоу

18:07 05.02.2020
1261
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Певица Ольга Бузова сообщила, что французский кутюрье Жан-Поль Готье создаст костюмы для ее нового шоу, и она станет первой артисткой из РФ, с кем поработает знаменитый модельер.
Кутюрье приехал в Москву на премьеру своего Fashion Freak Show, которое пройдет 6 февраля в Московском дворце молодежи. На пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" он рассказал, что ему интересно было бы поработать с Ольгой Бузовой.
"Сегодня для меня состоялось долгожданное событие – встреча с гуру мировой моды Жан-Поль Готье. Проговорили больше часа обо всем. Как же было приятно слышать признания в любви от такого гения. Но самое главное мы договорились с месье Готье о том, что он станет дизайнером костюмов для моего нового шоу... Я стала первым российским артистом, с которым месье Готье будет работать и создавать образы", - написала Бузова в своем Instagram.
В Париже прошло последнее модное шоу дизайнера Жана-Поля Готье
© AP Photo / Francois Mori

Шоу началось с похорон: участники показа в черных костюмах вынесли на подиум гроб, из которого вышла модель в белом платье с пышными рукавами.

Модель на показе Жан-Поля Готье
1 из 15

Шоу началось с похорон: участники показа в черных костюмах вынесли на подиум гроб, из которого вышла модель в белом платье с пышными рукавами.

© AP Photo / Francois Mori
© AP Photo / Francois Mori)

Известные образы из коллекций прошлых лет представили супермодели, актрисы, певицы и светские красавицы.

Ирина Шейк прошлась в корсете — одной из знаковых вещей для Готье.

Ему всегда нравилась идея "нижнее белье — верхняя одежда". В 1984 году он представил соблазнительные платья, лифы которых были украшены остроконечными чашечками-конусами.

Модель Ирина Шейк на показе Жан-Поля Готье
2 из 15

Известные образы из коллекций прошлых лет представили супермодели, актрисы, певицы и светские красавицы.

Ирина Шейк прошлась в корсете — одной из знаковых вещей для Готье.

Ему всегда нравилась идея "нижнее белье — верхняя одежда". В 1984 году он представил соблазнительные платья, лифы которых были украшены остроконечными чашечками-конусами.

© AP Photo / Francois Mori)
© REUTERS / Charles Platiau

В 1990 году он создал для мирового турне певицы Мадонны похожий бра-конус. Этот ее сценический костюм невозможно забыть.

Модель на показе Жан-Поля Готье
3 из 15

В 1990 году он создал для мирового турне певицы Мадонны похожий бра-конус. Этот ее сценический костюм невозможно забыть.

© REUTERS / Charles Platiau
© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat

Перья, макияж в стиле "колор-блок" и сочные цвета напомнили показ 1997 года. Тогда Готье впервые представил коллекцию от кутюр.

Модель на показе Жан-Поля Готье
4 из 15

Перья, макияж в стиле "колор-блок" и сочные цвета напомнили показ 1997 года. Тогда Готье впервые представил коллекцию от кутюр.

© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat
© REUTERS / Charles Platiau

И до этого дизайнер был бунтарем: одевал мужчин в юбки и корсеты, создавал платья с надписями на кириллице и выпускал на подиум моделей, похожих на инопланетян или кукол из секс-шопа. И вчера тоже на подиуме вспоминали знаменитые костюмы-обманки.

Модель на показе Жан-Поля Готье
5 из 15

И до этого дизайнер был бунтарем: одевал мужчин в юбки и корсеты, создавал платья с надписями на кириллице и выпускал на подиум моделей, похожих на инопланетян или кукол из секс-шопа. И вчера тоже на подиуме вспоминали знаменитые костюмы-обманки.

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Charles Platiau

Не обошлось без фильма "Пятый элемент". Космические наряды для героев фэнтези-боевика Люка Бессона — тоже заслуга кутюрье.

Модель на показе Жан-Поля Готье
6 из 15

Не обошлось без фильма "Пятый элемент". Космические наряды для героев фэнтези-боевика Люка Бессона — тоже заслуга кутюрье.

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Charles Platiau

Готье всегда любил моряков и тельняшки. Носил и носит сам и переодел в них весь мир.

Модель Джиджи Хадид на показе Жан-Поля Готье
7 из 15

Готье всегда любил моряков и тельняшки. Носил и носит сам и переодел в них весь мир.

© REUTERS / Charles Platiau
© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat

Уже больше 20 лет на всех красных дорожках мира самые экстравагантные вечерние платья — его.

Модель на показе Жан-Поля Готье
8 из 15

Уже больше 20 лет на всех красных дорожках мира самые экстравагантные вечерние платья — его.

© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat
© REUTERS / Charles Platiau

В 1992 года близкая подруга дизайнера Мадонна приняла участие в показе, на котором полностью оголила грудь, когда представляла обтягивающий сарафан с подтяжками вместо лифа.

На шоу 2020 года этот прием несколько видоизменили.

Модель на показе Жан-Поля Готье
9 из 15

В 1992 года близкая подруга дизайнера Мадонна приняла участие в показе, на котором полностью оголила грудь, когда представляла обтягивающий сарафан с подтяжками вместо лифа.

На шоу 2020 года этот прием несколько видоизменили.

© REUTERS / Charles Platiau
© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat

Модель Карли Клосс начала выпивать прямо на подиуме.

Модель Карли Клосс на показе Жан-Поля Готье
10 из 15

Модель Карли Клосс начала выпивать прямо на подиуме.

© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat
© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat

Французский кутюрье всегда нарушал правила, открыто говорил о том, что он гей, выступал за свободу меньшинств, работал с эпатажными людьми и создавал то, что никто другой не мог себе позволить.

Модель на показе Жан-Поля Готье
11 из 15

Французский кутюрье всегда нарушал правила, открыто говорил о том, что он гей, выступал за свободу меньшинств, работал с эпатажными людьми и создавал то, что никто другой не мог себе позволить.

© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat
© REUTERS / Charles Platiau

Дизайнера пришли поддержать многие друзья.

Например, звезда бурлеска Дита фон Тиз, которая всегда была одной из его главных муз.

Дита фон Тиз с моделями на показе Жан-Поля Готье
12 из 15

Дизайнера пришли поддержать многие друзья.

Например, звезда бурлеска Дита фон Тиз, которая всегда была одной из его главных муз.

© REUTERS / Charles Platiau
© AP Photo / Thibault Camus

Модель Ева Герцигова, похоже, была в полном восторге, а может и нет.

Модель Ева Герцигова на показе Жан-Поля Готье
13 из 15

Модель Ева Герцигова, похоже, была в полном восторге, а может и нет.

© AP Photo / Thibault Camus
© REUTERS / Charles Platiau

А лицо Аманды Лир выражало "железное" спокойствие. Хотя на таком "троне", усидеть трудно.

Певица Аманда Лир на показе Жан-Поля Готье
14 из 15

А лицо Аманды Лир выражало "железное" спокойствие. Хотя на таком "троне", усидеть трудно.

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Charles Platiau

В конце показа появился сам маэстро. В отличие от участников шоу, он был одет в простой синий рабочий комбинезон.

Модельер Жан-Поль Готье
15 из 15

В конце показа появился сам маэстро. В отличие от участников шоу, он был одет в простой синий рабочий комбинезон.

© REUTERS / Charles Platiau
1 из 15

Шоу началось с похорон: участники показа в черных костюмах вынесли на подиум гроб, из которого вышла модель в белом платье с пышными рукавами.

© AP Photo / Francois Mori
2 из 15

Известные образы из коллекций прошлых лет представили супермодели, актрисы, певицы и светские красавицы.

Ирина Шейк прошлась в корсете — одной из знаковых вещей для Готье.

Ему всегда нравилась идея "нижнее белье — верхняя одежда". В 1984 году он представил соблазнительные платья, лифы которых были украшены остроконечными чашечками-конусами.

© AP Photo / Francois Mori)
3 из 15

В 1990 году он создал для мирового турне певицы Мадонны похожий бра-конус. Этот ее сценический костюм невозможно забыть.

© REUTERS / Charles Platiau
4 из 15

Перья, макияж в стиле "колор-блок" и сочные цвета напомнили показ 1997 года. Тогда Готье впервые представил коллекцию от кутюр.

© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat
5 из 15

И до этого дизайнер был бунтарем: одевал мужчин в юбки и корсеты, создавал платья с надписями на кириллице и выпускал на подиум моделей, похожих на инопланетян или кукол из секс-шопа. И вчера тоже на подиуме вспоминали знаменитые костюмы-обманки.

© REUTERS / Charles Platiau
6 из 15

Не обошлось без фильма "Пятый элемент". Космические наряды для героев фэнтези-боевика Люка Бессона — тоже заслуга кутюрье.

© REUTERS / Charles Platiau
7 из 15

Готье всегда любил моряков и тельняшки. Носил и носит сам и переодел в них весь мир.

© REUTERS / Charles Platiau
8 из 15

Уже больше 20 лет на всех красных дорожках мира самые экстравагантные вечерние платья — его.

© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat
9 из 15

В 1992 года близкая подруга дизайнера Мадонна приняла участие в показе, на котором полностью оголила грудь, когда представляла обтягивающий сарафан с подтяжками вместо лифа.

На шоу 2020 года этот прием несколько видоизменили.

© REUTERS / Charles Platiau
10 из 15

Модель Карли Клосс начала выпивать прямо на подиуме.

© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat
11 из 15

Французский кутюрье всегда нарушал правила, открыто говорил о том, что он гей, выступал за свободу меньшинств, работал с эпатажными людьми и создавал то, что никто другой не мог себе позволить.

© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat
12 из 15

Дизайнера пришли поддержать многие друзья.

Например, звезда бурлеска Дита фон Тиз, которая всегда была одной из его главных муз.

© REUTERS / Charles Platiau
13 из 15

Модель Ева Герцигова, похоже, была в полном восторге, а может и нет.

© AP Photo / Thibault Camus
14 из 15

А лицо Аманды Лир выражало "железное" спокойствие. Хотя на таком "троне", усидеть трудно.

© REUTERS / Charles Platiau
15 из 15

В конце показа появился сам маэстро. В отличие от участников шоу, он был одет в простой синий рабочий комбинезон.

© REUTERS / Charles Platiau
21100114
Обсудить 5
КультураШоу-бизнесЖан-Поль ГотьеОльга БузоваМоскваРоссия
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