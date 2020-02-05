В Москве "заминировали" все вузы

"Угрозы "минирования" поступили в адрес всех вузов Москвы. В список "почтовых террористов" вошло, в том числе, главное здание МГУ, идут проверки", - сказал собеседник агентства.

Недавно ФСБ вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": сначала это был интернет-сервис в Нидерландах, затем другой, из Швейцарии. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к ним с территории России, однако остановить волну пока не удается.