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В Москве "заминировали" все вузы
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РИА Новости

В Москве "заминировали" все вузы

18:04 05.02.2020 (обновлено: 18:06 05.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Волна "минирований" в Москве продолжается: в среду сообщения о "бомбах" пришли во все столичные вузы, в том числе МГУ им. М.В. Ломоносова, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Угрозы "минирования" поступили в адрес всех вузов Москвы. В список "почтовых террористов" вошло, в том числе, главное здание МГУ, идут проверки", - сказал собеседник агентства.
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Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.
Недавно ФСБ вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": сначала это был интернет-сервис в Нидерландах, затем другой, из Швейцарии. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к ним с территории России, однако остановить волну пока не удается.
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