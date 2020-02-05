Российский космонавт стал командиром МКС

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российский космонавт Олег Скрипочка стал командиром Международной космической станции – он принял вахту от итальянца Луки Пармитано, который завтра вернется на Землю, сообщает в среду "Роскосмос".
"Сегодня, 5 февраля 2020 года, на борту завершилась пересменка экипажей. Командир 61-й длительной экспедиции на МКС астронавт Лука Пармитано, возглавлявший ее с октября 2019 года, и командир 62-й экспедиции космонавт Олег Скрипочка подписали акт передачи полномочий. По традиции, эта церемония сопровождается ударами в корабельный колокол", - говорится в релизе.
Сейчас экипаж корабля "Союз МС-13" (российский космонавт Александр Скворцов, Пармитано и американка Кристина Кук) готовятся к предстоящей посадке. Они возьмут с собой подлежащее возвращению оборудование и пеналы с результатами научных экспериментов, проведенных в течение экспедиции.
Экипаж попрощается с остающимися на МКС и в промежутке между 5.25 мск и 5.45 мск задраит люки своего корабля. Расстыковка корабля и станции произойдет в 8.50 мск.
Двигательная установка "Союза" заработает на торможение в 11.18 мск, а примерно через полчаса корабль разделится на отсеки и войдет в атмосферу. Основной парашют раскроется в 11.58 мск. Посадка спускаемого аппарата ожидается в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в 12.13 мск.
После расстыковки "Союза" Скрипочка останется с астронавтами США Джессикой Меир и Эндрю Морганом ждать следующего пилотируемого корабля с экипажем до 9 апреля.