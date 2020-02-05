Российский космонавт стал командиром МКС

Член основного экипажа МКС-61/62 космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка в автобусе перед стартом ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" на космодроме Байконур

"Сегодня, 5 февраля 2020 года, на борту завершилась пересменка экипажей. Командир 61-й длительной экспедиции на МКС астронавт Лука Пармитано, возглавлявший ее с октября 2019 года, и командир 62-й экспедиции космонавт Олег Скрипочка подписали акт передачи полномочий. По традиции, эта церемония сопровождается ударами в корабельный колокол", - говорится в релизе

Сейчас экипаж корабля "Союз МС-13" (российский космонавт Александр Скворцов, Пармитано и американка Кристина Кук) готовятся к предстоящей посадке. Они возьмут с собой подлежащее возвращению оборудование и пеналы с результатами научных экспериментов, проведенных в течение экспедиции.

Экипаж попрощается с остающимися на МКС и в промежутке между 5.25 мск и 5.45 мск задраит люки своего корабля. Расстыковка корабля и станции произойдет в 8.50 мск.

Двигательная установка "Союза" заработает на торможение в 11.18 мск, а примерно через полчаса корабль разделится на отсеки и войдет в атмосферу. Основной парашют раскроется в 11.58 мск. Посадка спускаемого аппарата ожидается в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в 12.13 мск.