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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-02-05T18:32+0300
https://ria.ru/20200205/1564293228.html
Российский космонавт стал командиром МКС
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РИА Новости

Российский космонавт стал командиром МКС

17:56 05.02.2020 (обновлено: 18:32 05.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЧлен основного экипажа МКС-61/62 космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка в автобусе перед стартом ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" на космодроме Байконур
Член основного экипажа МКС-61/62 космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка в автобусе перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российский космонавт Олег Скрипочка стал командиром Международной космической станции – он принял вахту от итальянца Луки Пармитано, который завтра вернется на Землю, сообщает в среду "Роскосмос".
"Сегодня, 5 февраля 2020 года, на борту завершилась пересменка экипажей. Командир 61-й длительной экспедиции на МКС астронавт Лука Пармитано, возглавлявший ее с октября 2019 года, и командир 62-й экспедиции космонавт Олег Скрипочка подписали акт передачи полномочий. По традиции, эта церемония сопровождается ударами в корабельный колокол", - говорится в релизе.
Сейчас экипаж корабля "Союз МС-13" (российский космонавт Александр Скворцов, Пармитано и американка Кристина Кук) готовятся к предстоящей посадке. Они возьмут с собой подлежащее возвращению оборудование и пеналы с результатами научных экспериментов, проведенных в течение экспедиции.
Экипаж попрощается с остающимися на МКС и в промежутке между 5.25 мск и 5.45 мск задраит люки своего корабля. Расстыковка корабля и станции произойдет в 8.50 мск.
Двигательная установка "Союза" заработает на торможение в 11.18 мск, а примерно через полчаса корабль разделится на отсеки и войдет в атмосферу. Основной парашют раскроется в 11.58 мск. Посадка спускаемого аппарата ожидается в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в 12.13 мск.
После расстыковки "Союза" Скрипочка останется с астронавтами США Джессикой Меир и Эндрю Морганом ждать следующего пилотируемого корабля с экипажем до 9 апреля.
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Хочу стать космонавтомОлег СкрипочкаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосРоссия
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