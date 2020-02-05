Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T17:52+0300
https://ria.ru/20200205/1564293030.html
Два села на юге ДНР остались без света из-за обстрела
https://cdn24.img.ria.ru/images/156298/88/1562988876_0:279:3143:2047_1036x0_80_0_0_8f45130b4204f6c67318011c502b8cf4.jpg
РИА Новости

Два села на юге ДНР остались без света из-за обстрела

17:52 05.02.2020
404
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Два села на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики остались без света в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в среду в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.
Ранее в ДНР сообщили, что в результате минометного обстрела со стороны украинских силовиков без света остался поселок на окраине Горловки. Днем электроснабжение было восстановлено.
"В результате огня киевских силовиков в 15.08 (совпадает с мск) были обесточены села Коминтерново и Заиченко на юге республики. Осколками снарядов перебиты провода сразу трех фаз высоковольтной линии "Саханка - Дзержинское", обесточено девять трансформаторных подстанций, 402 бытовых абонента остались без электроснабжения", - говорится в сообщении пресс-службы Минугля ДНР.
Для восстановления электроснабжения необходимо получить гарантии безопасности от украинских силовиков, добавили в ведомстве.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Пропускной пункт в Донбассе
Вчера, 15:19
В ДНР опасаются обострения ситуации на линии соприкосновения
0010101
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Мужчина в разрушенном доме в Донецке
Генпрокуратура ДНР квалифицировала обстрел Донецка как теракт
Пропускной пункт в Донбассе
В ДНР опасаются обострения ситуации на линии соприкосновения
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Крыму в ДТП погибли два человека
Военный в Донбассе
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
Панорама Вильнюса
Редактор русской газеты в Литве рассказал о контроле властей
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
США пригрозили мерами против "Роснефти" из-за ситуации в Венесуэле
Украина. Хроника огненных лет: обстрелы Горловки
Опубликовано фото полковника ВСУ, разыскиваемого за обстрел Горловки
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил важность конструктивных отношений с Германией
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили о 18 нарушениях перемирия силовиками за сутки
Президент РФ Владимир Путин и полномочный посол Французской Республики Пьер Леви на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
Путин пожелал вновь прибывшим послам "почувствовать пульс" России
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы
Бывший полковник Захарченко получил пять суток штрафного изолятора
Здание румынского парламента в Бухаресте
Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству страны
Сирийские военные в провинции Идлиб
Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал Путина оказать давление на Асада
Наручники
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
Лента новостейМолния