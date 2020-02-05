Два села на юге ДНР остались без света из-за обстрела

ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Два села на юге самопровозглашенной Два села на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики остались без света в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в среду в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.

Ранее в ДНР сообщили, что в результате минометного обстрела со стороны украинских силовиков без света остался поселок на окраине Горловки. Днем электроснабжение было восстановлено.

"В результате огня киевских силовиков в 15.08 (совпадает с мск) были обесточены села Коминтерново и Заиченко на юге республики. Осколками снарядов перебиты провода сразу трех фаз высоковольтной линии "Саханка - Дзержинское", обесточено девять трансформаторных подстанций, 402 бытовых абонента остались без электроснабжения", - говорится в сообщении пресс-службы Минугля ДНР.

Для восстановления электроснабжения необходимо получить гарантии безопасности от украинских силовиков, добавили в ведомстве.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.