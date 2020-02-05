Специалистов Минобороны обследуют после эвакуации россиян из Уханя

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Военных летчиков, медиков и других специалистов Минобороны РФ после эвакуации россиян из Уханя направили на углубленное медобследование, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая.
"Весь летный состав, военные медики и другие специалисты Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из города Ухань и провинции Хубей Китайской Народной Республики, направлены в одно из учреждений Минобороны России для прохождения углубленного медицинского обследования и нахождения под динамическим наблюдением военных медиков в течение установленного периода времени", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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