Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T17:52+0300
https://ria.ru/20200205/1564292804.html
На Урале трех экс-полицейских обвиняют в изнасиловании
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

На Урале трех экс-полицейских обвиняют в изнасиловании

17:45 05.02.2020 (обновлено: 17:52 05.02.2020)
2477
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Трое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки в служебном автомобиле, предстанут перед судом в Свердловской области, сообщил руководитель следственного отдела по Ленинскому району города Екатеринбург СУСК по региону Вадим Терновой.
Ранее региональное управление СК сообщало, что трем сотрудникам полиции из Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании девушки в служебном автомобиле, они задержаны. По версии следствия, в ночь на 18 августа сотрудники полиции около здания по улице Чайковского в Екатеринбурге, угрожая потерпевшей 1997 года рождения, изнасиловали ее. Двое мужчин были заключены под стражу до 19 октября, еще одного полицейского отправили под домашний арест.
Молоток в зале судебных заседаний
Вчера, 15:04
Жителя Чувашии осудили на 14 лет строгого режима за изнасилование
"Проанализирована служебная документация, подтверждающая факт нахождения обвиняемых на службе и ряд иных обстоятельств, имевших значение для расследования. Несмотря на отрицание обвиняемыми своей причастности к преступлениям, органам СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу", - приводятся слова Тернового в сообщении СУСК.
Глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых ранее сообщал журналистам, что трое полицейских, о которых идет речь, а также их непосредственные руководители уволены из системы МВД.
30140180
Обсудить 2
Уральский ФОПроисшествия
Рекомендуем
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Краснова попросили защитить права уфимца, до смерти избившего педофила
Статуя Фемиды
Суд в Москве арестовал мужчину, избивавшего пасынка
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде
Прокуратура извинилась перед Голуновым
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Саратова получил 13 лет за изнасилование падчерицы
Наручники
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
Следственный эксперимент с участием бывшего сотрудника Полиции Вологодской
В Череповце полицейский бейсбольной битой отправил в кому мужа подруги
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В МИД Германии следят за дискуссией в США по "Северному потоку — 2"
Работа шиномонтажной мастерской в Великом Новгороде
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Молоток в зале судебных заседаний
Жителя Чувашии осудили на 14 лет строгого режима за изнасилование
Серая смерть
В США предупредили об опасной для прикосновений "серой смерти"
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
США пригрозили мерами против "Роснефти" из-за ситуации в Венесуэле
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
В Минобороны рассказали о модернизированных Ту-160М и Ту-160М2
Девушка заполняет анкету
Ученые выяснили последствия изучения языков для мозга
В Стамбуле самолет при жесткой посадке разбился на три части
В Стамбуле самолет при жесткой посадке разбился на три части
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Хуснуллин выступил против объединения российских регионов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
Лента новостейМолния