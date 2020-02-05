На Урале трех экс-полицейских обвиняют в изнасиловании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Трое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки в служебном автомобиле, предстанут перед судом в Трое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки в служебном автомобиле, предстанут перед судом в Свердловской области , сообщил руководитель следственного отдела по Ленинскому району города Екатеринбург СУСК по региону Вадим Терновой.

Ранее региональное управление СК сообщало, что трем сотрудникам полиции из Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании девушки в служебном автомобиле, они задержаны. По версии следствия, в ночь на 18 августа сотрудники полиции около здания по улице Чайковского в Екатеринбурге, угрожая потерпевшей 1997 года рождения, изнасиловали ее. Двое мужчин были заключены под стражу до 19 октября, еще одного полицейского отправили под домашний арест.

"Проанализирована служебная документация, подтверждающая факт нахождения обвиняемых на службе и ряд иных обстоятельств, имевших значение для расследования. Несмотря на отрицание обвиняемыми своей причастности к преступлениям, органам СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу", - приводятся слова Тернового в сообщении СУСК.