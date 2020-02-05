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В Сингапуре коронавирус нашли у шестимесячного ребенка
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РИА Новости

В Сингапуре коронавирус нашли у шестимесячного ребенка

17:44 05.02.2020 (обновлено: 17:45 05.02.2020)
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© REUTERS / The Central Hospital of WuhanЛечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
© REUTERS / The Central Hospital of Wuhan
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Сингапуре достигло 28, возраст одного из заболевших - шесть месяцев, сообщает минздрав страны.
Ранее сообщалось о 24 заболевших, во вторник медики подтвердили первые случаи передачи вируса внутри страны.
"По данным на 5 февраля 2020 года на 14.00, министерство здравоохранения подтвердило ещё четыре случая заражения коронавирусом нового типа (2019-nCoV) в Сингапуре", - говорится в сообщении.
Оба родителя шестимесячного ребенка, у которого в среду обнаружили болезнь, заражены коронавирусом.
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"Наконец-то вы спасли нас": военные эвакуировали россиян из КитаяСамолеты ВКС эвакуировали россиян из Уханя. На борту пассажиров сопровождали военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики и индивидуальной защиты. Все эвакуированные пройдут двухнедельный карантин в санатории в Тюмени.
При этом отмечается, что "до сих пор не наблюдается свидетельств широко распространения вируса в Сингапуре".
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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