Комитет Госдумы отказался повышать минимальный возраст судей

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду отклонил поправку ко второму чтению проекта об изменении Конституции о повышении до 30 лет минимального возраста для судей в РФ.
Поправка была предложена депутатом от ЛДПР Сергеем Ивановым. Согласно 119 статьи Конституции, судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет.
"У нас градация (возраста судей разных судебных инстанций) всё-таки существует ... и такая связка по первой инстанции - 25 лет, наличие юридического образования и пять лет стажа, на мой взгляд, позволяет те дела, которые идут по первой инстанции, рассматривать. И я бы предложил данную поправку отклонить", - сказал глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.
15 января, 15:11Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации