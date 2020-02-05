Комитет Госдумы отказался повышать минимальный возраст судей

Поправка была предложена депутатом от ЛДПР Сергеем Ивановым. Согласно 119 статьи Конституции, судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет.