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В работе сервисов "Яндекса" произошел сбой
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РИА Новости

В работе сервисов "Яндекса" произошел сбой

17:25 05.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис российской интернет-компании "Яндекс"
Офис российской интернет-компании Яндекс
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Офис российской интернет-компании "Яндекс". Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пользователи ряда сервисов "Яндекса" столкнулись с трудности по доступу к ним, компания работает над устранением, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"У ряда пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей", - сказали в компании.
Логотип компании Яндекс
25 декабря 2019, 13:40
В Госдуме прокомментировали правила "Яндекса" для СМИ
В частности, сбой произошел у "Яндекс.Такси" - об этом сообщают пользователи в соцсетях, с такими сбоями столкнулись и корреспонденты РИА Новости.
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ЯндексРоссияТехнологии
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