В работе сервисов "Яндекса" произошел сбой

"У ряда пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей", - сказали в компании.

В частности, сбой произошел у "Яндекс.Такси" - об этом сообщают пользователи в соцсетях, с такими сбоями столкнулись и корреспонденты РИА Новости.