В работе сервисов "Яндекса" произошел сбой

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пользователи ряда сервисов "Яндекса" столкнулись с трудности по доступу к ним, компания работает над устранением, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"У ряда пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей", - сказали в компании.
25 декабря 2019, 13:40В Госдуме прокомментировали правила "Яндекса" для СМИ
В частности, сбой произошел у "Яндекс.Такси" - об этом сообщают пользователи в соцсетях, с такими сбоями столкнулись и корреспонденты РИА Новости.