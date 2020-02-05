Лавров начинает второе за полгода турне по Латинской Америке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи в Москве

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду начинает трехдневное турне, в ходе которого посетит Кубу, Мексику и Венесуэлу. Это уже вторая рабочая поездка министра в регион за полгода. Остановка на Острове Свободы будет непродолжительной и, как пояснили в МИД России, технической - прошлым летом Лавров уже посещал Гавану, но, несмотря на сжатые сроки, он успеет встретиться с кубинским коллегой Бруно Родригесом

Нынешний визит Лаврова в Мексику станет уже третьим с момента назначения министром иностранных дел России, однако со времени его предыдущей поездки в Мехико прошло уже 10 лет.

В Венесуэле 7 февраля Лавров встретится не только с главой МИД и вице-президентом, но и будет принят лидером страны Николасом Мадуро . Визит главы МИД России в Каракас состоится спустя год после начала массовых беспорядков в Боливарианской республике, когда глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой страны. В Москве накануне поездки Лаврова заявили, что "замышлявшийся блицкриг" США в отношении Венесуэлы провалился.

Символ революции

Лавров посетил с рабочим визитом Кубу летом 2019 года, спустя полгода остановка здесь будет не столь продолжительной, и прилетит он не Гавану, а Сантьяго-де-Куба. Основанный в 1514 году, город недолгое время был первой столицей острова, а в 20 веке здесь началась революционная борьба против режима Фульхенсио Батисты: в 1953 году Фидель Кастро с соратниками предпринял неудачный штурм казарм Монкада, а спустя шесть лет именно с балкона ратуши Сантьяго-де-Куба он объявил о победе Кубинской революции. В 2016 году урну с прахом Кастро провезли по обратному маршруту "Каравана свободы" — победному пути отрядов кубинских революционеров, которые 2 января 1959 года отправились из Сантьяго-де-Куба в Гавану.

В городе помимо многочисленных памятников архитектуры и исторических достопримечательностей находится кладбище Санта-Ифигения (Santa Ifigenia), на котором похоронен не только Фидель Кастро, но и другой национальный герой Кубы - лидер освободительного движения против Испании, "Апостол Независимости" Хосе Марти.

Десятилетняя пауза

Впервые в качестве главы российского МИД Лавров посетил Мексику в 2005 году, второй визит состоялся в 2010 году. В течение следующих десяти лет Лавров либо встречался с мексиканскими коллегами на различных международных площадках, либо принимал их в России. Нынешний визит проходит в юбилейный год - 130 лет назад (11 декабря 1890 года) между странами были установлены дипломатические отношения, и в российском МИД подчеркнули, что переговоры в Мехико с министром иностранных дел Марсело Луисом Эбрардом призваны активизировать как политический диалог, так и экономическое сотрудничество.

О необходимости расширения контактов между странами было заявлено почти сразу после избрания президентом Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Как отмечал в беседе с РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, речь идет о целом ряде соглашений, которые находятся в проработке, в том числе проекте договора о сотрудничестве между генеральными прокуратурами, соглашении о морском судоходстве, о взаимном признании дипломов и документов о научных степенях, проекте соглашения о безвизовом режиме поездок граждан. Последний пункт с каждым годом становится все более актуальным, так как количество российских туристов, приезжающих в Мексику, растет и уже превышает показатель 60 тысяч человек в год. А на прошедшем чемпионате мира по футболу "команда" мексиканских болельщиков, посетивших Россию, была одной из самых многочисленных.

Мексика является вторым после Бразилии партнером РФ в Латинской Америке по объему товарооборота, но несмотря на активное экономическое взаимодействие - в стране работают такие компании как Ростех, "Лукойл" - нужно стремиться повышать объем взаимных инвестиций, и здесь "много чего еще нужно сделать", заявила в интервью РИА Новости посол Мексики в Москве Норма Пенсадо Морена. К примеру, страны продолжают сотрудничество по проекту Sukhoi Superjet 100 и не отказываются от идеи создания в Мексике сервисного центра по обслуживанию этого типа самолетов.

Помимо двустороннего сотрудничества министры обсудят и международную тематику, и здесь, по мнению экспертов, речь пойдет в первую очередь о ситуации в Венесуэле и Боливии. Мексика не только единственная из стран группы Лимы не признала правительство Хуана Гуаидо, но и совместно с Уругваем и Карибским сообществом (КАРИКОМ) стала инициатором так называемого "Механизма Монтевидео" по урегулированию в Боливарианской республике. Также Мехико, наряду с Гаваной и Каракасом, осудил смещение президента Боливии Эво Моралеса и назвал происходящее в этой стране госпереворотом.

Вместе против односторонних санкций

После обсуждения венесуэльского кризиса в Мехико Лавров направится непосредственно в Каракас, где за один день он встретится не только с коллегой Хорхе Арреасой и Исполнительным вице-президентом страны Делси Родригес, но и будет принят президентом Николасом Мадуро. Примечательно, что прошлый визит Лаврова в Венесуэлу состоялся в 2011 году, тогда страной руководил Уго Чавес - несмотря на тяжелое заболевание, он провел длительную беседу с российским министром - а Мадуро был в должности министра иностранных дел.

Нынешний визит Лаврова приурочен к 75-летию установления дипотношений между Россией и Венесуэлой (14 марта 1945 года), и в ходе контактов на различных уровнях стороны обсудят, как дальше развивать взаимодействие, которое сейчас вышло на уровень стратегического партнерства. В российском МИД анонсировали, что речь идет в том числе о координации по противодействию "незаконно введенным односторонним санкциям".

"Именно нажим, который оказывают США на законные власти Венесуэлы с использованием различных видов рестрикций, привел в прошлом году к срыву переговоров между правительством и оппозицией в рамках "процесса Осло", осложнил поиск компромиссных развязок в этой стране", - заявил накануне визита Лаврова в Каракас глава Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

При этом он подчеркнул, что вопреки намерениям Вашингтона ситуация внутри страны постепенно стабилизируется. "Спустя год после начала радикальной оппозицией под управлением Вашингтона "операции", смысл которой - сформировать в Венесуэле альтернативный законному правительству центр власти, можем констатировать провал замышлявшегося "блицкрига". Несмотря на раскачивание уличной стихии, ужесточение санкционного удушения национальной экономики, стремление поощрить военнослужащих к нарушению присяги, наконец, прямую силовую попытку государственного переворота 30 апреля прошлого года, руководство страны во главе с президентом Николасом Мадуро выстояло", - сказал Щетинин.

В Вашингтоне, тем временем, придерживаются других оценок ситуации, буквально накануне визита Лаврова в Каракас президент США Дональд Трамп заявил, что "власть тирании Мадуро будет сломлена". Эти слова он произнес в ходе ежегодного обращения к Конгрессу, а в зале в это время присутствовал Хуан Гуаидо.

Эксперты отмечают, что переговоры Лаврова в Венесуэле в том числе призваны очертить рамки возможных новых совместных проектов, конкретные детали которых будут уже подробно обсуждаться в рамках межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня (сопредседатель с российской стороны Юрий Борисов). Предыдущее 14-е заседание МПК состоялось в 5 апреля 2019 года в Москве. После этого в Каракасе в октябре состоялась встреча Борисова и его венесуэльского коллеги, в ходе которой обсуждался в том числе вопрос повышения уровня товарооборота РФ и Венесуэлы до 150 миллионов долларов.