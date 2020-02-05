В ЕР разработали законопроект против завышения цен аптеками

"Депутатами фракции "Единая Россия" разработан законопроект, вносящий поправки в Федеральный закон от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", в частности, регулирующий деятельность аптек и аптечных сетей, который в будущем исключит ситуации, связанные с завышением ими цен", - сказал Неверов.