В ЕР разработали законопроект против завышения цен аптеками

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Депутаты фракции "Единая Россия" разработали законопроект, который исключит ситуации с завышением цен аптеками, сообщил журналистам глава фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
"Депутатами фракции "Единая Россия" разработан законопроект, вносящий поправки в Федеральный закон от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", в частности, регулирующий деятельность аптек и аптечных сетей, который в будущем исключит ситуации, связанные с завышением ими цен", - сказал Неверов.
По его словам, в четверг этот законопроект будет рассмотрен на заседании координационного совета фракции по законотворчеству.
Парламентарий отметил, что во фракции поддерживают позицию президента о необходимости отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты.
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