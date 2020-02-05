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Боливия ввела эпидемиологический контроль в аэропортах и погранпунктах
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РИА Новости

Боливия ввела эпидемиологический контроль в аэропортах и погранпунктах

17:14 05.02.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Боливия
Страны мира. Боливия
© РИА Новости / Мария Плотникова
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 фев - РИА Новости. Боливия вводит эпидемиологический контроль в аэропортах и на границе из-за коронавируса, сообщила глава национального управления эпидемиологии Карола Валенсия.
"Боливия активировала план в различных секторах по эпидемиологическому контролю, чтобы предупредить и выявить возможные подозрительные случаи заболевания коронавирусом", - приводит ее слова министерство здравоохранения в Twitter.
Речь идет о контроле в аэропортах и на пограничных пунктах.
В настоящее время случаев заболевания в стране нет.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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