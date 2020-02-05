Традиционный День донора состоится в Общественной палате 11 февраля

"Акция в рамках V Московского донорского марафона "Достучаться до сердец": 11 февраля с 09:00 до 12:00 в Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7) состоится традиционный День донора. Организаторы мероприятия — Комиссия ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, Координационный центр по донорству крови при ОП РФ, НФ "Национальный фонд развития здравоохранения", - указано на сайте.

На донорской акции все желающие, как говорится на сайте, также смогут сдать кровь для типирования и вхождения в регистр доноров костного мозга. Забор крови проведут сотрудники ФГБУ "НМИЦ гематологии" Минздрава России. Те, кто хочет принять участие, должны пройти предварительную регистрацию до 9 февраля включительно.

"Для поддержки регулярного донорства мы продолжим эту традицию и в 2020 году. Донорская акция в этом году пройдет под девизом "Москва — добрый город" и станет значимым событием V Московского донорского марафона "Достучаться до сердец", который мы также поддерживаем. Отмечу, что с 2016 года в ходе московских донорских марафонов собрано свыше 10 200 литров крови, а в более чем 221 мероприятии приняли участие свыше 32 200 человек", - цитирует сайт заместителя председателя Комиссии ОП РФ, руководителя Координационного центра по донорству крови при ОП РФ Николая Дайхеса.