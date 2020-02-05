Нижегородцы представили проекты для программы местных инициатив

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев — РИА Новости. Жители Нижегородской области представили 799 проектов для участия в программе местных инициатив, заявил глава региона Глеб Никитин.
Суть программы - поддержка на конкурсной основе проектов, подготовленных и реализуемых органами местного самоуправления при непосредственном участии со стороны населения. Итоги конкурсного отбора будут подведены во второй половине марта.
"Всего было подано 799 заявок. Благодарю всех, кто подготовил и направил заявки на участие в конкурсе. В этом году их на 200 больше, чем в 2019. Это лучший показатель востребованности программы у жителей. Необходимость опираться на мнение людей в послании Федеральному Собранию обозначил президент России Владимир Путин. Закрепить практику "народного бюджетирования" сейчас предлагается на уровне страны. Это позволит нам дополнительно расширять меры поддержки", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
"Очень важно, что в этом году в рамках программы определено несколько отдельных проектов, один из которых называется "Никто не забыт". Этот проект по благоустройству мест, связанных с Великой Победой. Мы видим, как бережно относятся нижегородцы к сохранению таких объектов. Обязательно будем поддерживать все подобные начинания", - добавил глава региона.
Никитин отметил, что участие в программе в 2020 году приняли все районы и городские округа Нижегородской области.