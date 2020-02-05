Нижегородцы представили проекты для программы местных инициатив

Суть программы - поддержка на конкурсной основе проектов, подготовленных и реализуемых органами местного самоуправления при непосредственном участии со стороны населения. Итоги конкурсного отбора будут подведены во второй половине марта.

"Очень важно, что в этом году в рамках программы определено несколько отдельных проектов, один из которых называется "Никто не забыт". Этот проект по благоустройству мест, связанных с Великой Победой. Мы видим, как бережно относятся нижегородцы к сохранению таких объектов. Обязательно будем поддерживать все подобные начинания", - добавил глава региона.