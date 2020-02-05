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К седьмой главе Конституции пришла 21 поправка, заявил Крашенинников
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РИА Новости

К седьмой главе Конституции пришла 21 поправка, заявил Крашенинников

17:07 05.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. К седьмой главе Конституции РФ, где прописаны параметры функционирования судебной системы РФ и органов прокураторы, поступила 21 поправка от депутатов и членов Совета Федерации, из них на принятие идёт восемь, сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Как пояснил Крашенинников, комитет будет рассматривать вносимые поправки согласно главам, куда предлагается внести изменения.
"Что касается непосредственно сегодняшнего рассмотрения: мы вынесли как раз главу 7 "Судебная власть и прокуратура", у нас на сегодняшний день поступила 21 официальная поправка от депутатов и членов Совета Федерации, соответственно в таблице номер 1 - принятые поправки, их 8 и в таблице номер 2 на отклонение 13 поправок", - сказал он на заседании комитета.
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Конституция РФПавел КрашенинниковРоссияПолитика
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