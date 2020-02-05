К седьмой главе Конституции пришла 21 поправка, заявил Крашенинников

"Что касается непосредственно сегодняшнего рассмотрения: мы вынесли как раз главу 7 "Судебная власть и прокуратура", у нас на сегодняшний день поступила 21 официальная поправка от депутатов и членов Совета Федерации, соответственно в таблице номер 1 - принятые поправки, их 8 и в таблице номер 2 на отклонение 13 поправок", - сказал он на заседании комитета.