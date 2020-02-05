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Следствие просит продлить Калви срок домашнего ареста на 3 месяца
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РИА Новости

Следствие просит продлить Калви срок домашнего ареста на 3 месяца

17:06 05.02.2020 (обновлено: 17:13 05.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМайкл Калви
Майкл Калви
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Майкл Калви. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Следствие просит Мосгорсуд продлить срок домашнего ареста основателю Baring Vostok Майклу Калви и топ-менеджеру инвестфонда Филиппу Дельпалю, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"Ходатайства о продлении мер пресечения на срок свыше года поступили в Мосгорсуд и будут рассмотрены 10 февраля", - сказала она.
Солопова уточнила, что следствие просит продлить срок действия меры пресечения обоим фигурантам до 13 мая.
Басманный суд Москвы 9 января продлил им домашний арест на месяц.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
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Под домашним арестом также находятся экс-глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и бывший директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов, в СИЗО - партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
По версии следствия, Калви с французом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро". Никто из фигурантов вину не признал.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
4 декабря 2019, 11:59
Мосгорсуд оставил под арестом счета Калви
910000
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Максим Владимиров (Baring Vostok)Майкл КалвиДело Bаring VostokСледственный комитет РФБасманный суд г. МосквыМосковский городской судРоссияОбщество
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