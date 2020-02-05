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Двигатель для ракетоносца ПАК ДА планируется изготовить в этом году
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РИА Новости

Двигатель для ракетоносца ПАК ДА планируется изготовить в этом году

17:06 05.02.2020 (обновлено: 18:47 05.02.2020)
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© Фото : Минобороны РоссииЭскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или "Изделие 80")
Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или Изделие 80)
© Фото : Минобороны России
САМАРА, 5 фев — РИА Новости. Первый образец двигателя для нового российского стратегического бомбардировщика ПАК ДА планируют передать на испытания в этом году, сообщил журналистам замглавы Минобороны Алексей Криворучко во время визита на самарское предприятие ПАО "Кузнецов".

"Мы надеемся, что уже в текущем году первые двигатели будут изготовлены и переданы на стенд для предварительных испытаний", — сказал он.

В понедельник ведомство подписало все контракты, необходимые для начала производства ПАК ДА, согласно утвержденному в 2019 году эскизу.

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации

О начале разработки ПАК ДА Объединенная авиастроительная корпорация объявила в ноябре 2018-го. Работы по модернизации и развитию этого комплекса находятся на особом контроле у Верховного главнокомандующего и министра обороны.
Ранее Криворучко рассказал, что новый комплекс построят с применением стелс-технологий. Ожидается, что основная и дублирующая электронные системы двигателя позволят бомбардировщику совершать полеты продолжительностью до 30 часов. Комплекс должен заменить эксплуатируемые сегодня самолеты дальней авиации Ту-95.
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ПАК ДААлексей КриворучкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
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