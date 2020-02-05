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Суд на Кубани отправил в колонию взломавших заправки хакеров
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РИА Новости

Суд на Кубани отправил в колонию взломавших заправки хакеров

17:05 05.02.2020
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© РИА НовостиАвтозаправки в Томской области
Автозаправки в Томской области
© РИА Новости
КРАСНОДАР, 5 фев - РИА Новости. Суд в Кореновске приговорил к срокам от 1,5 до 4 лет лишения свободы 10 человек, которые при помощи компьютерной программы наладили недолив топлива на заправках "Роснефти" и зарабатывали на этом, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
"Установлено, что подсудимые, выполняя заранее отведенные им роли, осуществили активацию и запуск в работу на автозаправочных станциях "Роснефть" - Кубаньнефтепродукт" специального оборудования. Данное оборудование позволяло модифицировать компьютерную информацию и давало возможность недоливать топливо клиентам заправочных станций, образовывая излишки, от реализации которых злоумышленники систематически получали денежные средства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подсудимые нанесли компании ущерб в размере более 1,7 миллиона рублей - такую сумму необходимо потратить на восстановление нормальной работы топливораздаточных колонок. Какой ущерб нанесён автовладельцам, которым недоливали бензин, не сообщается.
"Суд признал подсудимых виновными и, в зависимости от роли каждого в совершенных ими групповых преступлениях, назначил им наказание от 1,5 до 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафами в размере от 200 до 500 тысяч рублей", - информирует пресс-служба.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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