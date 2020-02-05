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РИА Наука
2020-02-05T17:05+0300
https://ria.ru/20200205/1564291213.html
На Аляске обнаружили самый полный скелет предшественника динозавров
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РИА Новости

На Аляске обнаружили самый полный скелет предшественника динозавров

17:05 05.02.2020
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© Artwork by Ray Troll ©2020Талаттозавр Gunakadeit joseeae в представлении художника
Талаттозавр Gunakadeit joseeae в представлении художника
© Artwork by Ray Troll ©2020
Талаттозавр Gunakadeit joseeae в представлении художника
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Американские ученые обнаружили на Аляске самый полный скелет талаттозавра. Эти крупные рептилии, жившие более 200 миллионов лет назад, были очень распространены, но концу триасового периода их вытеснили динозавры. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
Талаттозавры — крупные морские рептилии, достигавшие в длину 3-4 метра, обитали в прибрежных тропических водах в триасовое время, когда их дальние родственники, динозавры, только появились. Интересны они тем, что, во-первых, представители этой группы первыми из сухопутных пресмыкающихся заново приспособились к жизни в океане. А во-вторых, довольно загадочным был их короткий всплеск распространенности, продолжавшийся всего 40 миллионов лет. К концу триаса талаттозавры полностью вымерли.
Несмотря на то, что в период от 250 до 200 миллионов лет назад талаттозавры обитали по всей планете, хорошо сохранившиеся скелеты этих рептилий — большая редкость. С этим связано то, что палеонтологи до последнего времени не могли построить генеалогическое древо доисторического животного.
В 2011 году на юго-востоке Аляски был найден практически полный скелет крупного животного. Исследователям потребовался не один год, чтобы извлечь окаменелость из толщи пород. Работа осложнялась тем, что место находки располагалось в приливной зоне на побережье океана и освобождалось от воды лишь на несколько дней в году во время экстремальных отливов.
После извлечения из скалы огромная плита с образцом была доставлена в музей Севера Аляскинского университета в Фэрбенксе, где еще в течение нескольких лет образец препарировали, чтобы подготовить к изучению.
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Особенностью обнаруженного талаттозавра была чрезвычайно вытянутая форма головы с заостренным рылом. Ученые считают, что это было приспособлением для добычи пищи — мелких морских обитателей, прячущихся в щелях прибрежных рифов.
"Вероятно, он засовывал свой острый нос в трещины и расщелины на коралловых рифах и питался мягкими организмами, — приводятся в пресс-релизе университета слова первого автора исследования Патрика Дракенмиллера (Patrick Druckenmiller). — Мы думаем, что это животное было узкоспециализированным для питания на мелководье. Возможно, эта специализация и стала причиной его исчезновения. Когда уровень моря упал, источники пищи изменились".
© Фото : University of Alaska Museum of the NorthИскопаемый талаттозавр Gunakadeit joseeae, найденный на юго-востоке Аляски. Сохранилась только одна треть от общей длины хвоста
Ископаемый талаттозавр Gunakadeit joseeae, найденный на юго-востоке Аляски. Сохранилась только одна треть от общей длины хвоста
© Фото : University of Alaska Museum of the North
Ископаемый талаттозавр Gunakadeit joseeae, найденный на юго-востоке Аляски. Сохранилась только одна треть от общей длины хвоста
Ученые назвали новый вид Gunakadeit joseeae. Гунакадеит — морское чудовище из легенды тлингитов, индейского народа, проживающего на юго-востоке Аляски. По легенде, гунакадеит приносит удачу тем, кто его видит.
Пользуясь тем, что им в руки попал самый полный скелет талаттозавра, когда-либо найденный в Северной Америке, ученые решили определить место нового вида в эволюционной цепи.
"Когда вы находите новый вид, одна из вещей, которые вы хотите сделать — это объяснить людям, как, по вашему мнению, он вписывается в общее генеалогическое древо", — говорит Дракенмиллер.
Другими словами, ученые решили воссоздать родословную гунакадеита. Для этого они собрали сотни подробных анатомических описаний ископаемых образцов талаттозавров по всему миру, а затем использовали компьютерную программу для обработки информации.
Первоначально авторы полагали, что найденный ими вид — один из самых древних, так как он обладал достаточно примитивным строением скелета. Однако при анализе выяснилось, что он жил в самом конце существования талаттозавров.
"Это так странно, что относительно примитивный талаттозавр, находящийся на самых дальних ветвях генеалогического дерева, прожил до самого конца существования группы", — отмечает ученый.
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