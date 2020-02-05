СМИ: в США приземлились два самолета с эвакуированными из Уханя

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Два самолета с гражданами Два самолета с гражданами США, эвакуированными из китайского города Ухань из-за коронавируса , приземлились на базе американских ВВС в Калифорнии, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванных чиновников.

Около восьми часов назад Северное командование ВС США сообщило в Twitter, что два самолета, на которых находятся примерно 350 человек, вылетели из Китая и направились на базу в калифорнийском городе Фэрфилд. Предполагается, что один самолет совершит перезаправку и отправится на базу морской пехоты США в Сан-Диего.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что США эвакуируют в среду из китайского Уханя еще около 530 своих граждан на двух самолетах. В прошлую среду Ухань покинули 200 американцев, которые сейчас находятся на двухнедельном карантине на территории военной базы в Калифорнии.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер поручил подготовить дополнительные помещения на тысячу человек для тех, кого вывезут из Китая.