СМИ: в США приземлились два самолета с эвакуированными из Уханя

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Два самолета с гражданами США, эвакуированными из китайского города Ухань из-за коронавируса, приземлились на базе американских ВВС в Калифорнии, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванных чиновников.
Около восьми часов назад Северное командование ВС США сообщило в Twitter, что два самолета, на которых находятся примерно 350 человек, вылетели из Китая и направились на базу в калифорнийском городе Фэрфилд. Предполагается, что один самолет совершит перезаправку и отправится на базу морской пехоты США в Сан-Диего.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что США эвакуируют в среду из китайского Уханя еще около 530 своих граждан на двух самолетах. В прошлую среду Ухань покинули 200 американцев, которые сейчас находятся на двухнедельном карантине на территории военной базы в Калифорнии.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер поручил подготовить дополнительные помещения на тысячу человек для тех, кого вывезут из Китая.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.