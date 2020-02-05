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Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций
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РИА Новости

Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций

16:56 05.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Андрей Белоусов
Помощник президента РФ Андрей Белоусов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Правительство и ЦБ РФ договорились создать постоянно действующий консультационный механизм по оценке ситуации в экономике в связи с реализацией нацпроектов, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.
Он отметил, что реализация нацпроектов будет сопровождаться серьезным вливанием ликвидности в экономику. "Поэтому потребуется тонкая, буквально филигранная работа правительства и Банка России, чтобы не допустить нарушения макроэкономического равновесия и разгона инфляции", - заявил он.
"В перспективный период основной резерв импортозамещения лежит в сфере закупок российской техники в рамках расходов национальных проектов. Эти расходы в части машин и оборудования составляют более 6 триллионов рублей", - сказал Белоусов,
Примерно половина этих средств - 3,2 триллиона рублей, по словам первого вице-премьера, могут и должны быть направлены на закупки продукции российского машиностроения, в том числе 1,4 триллиона рублей - в рамках диверсификации ОПК.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФАндрей БелоусовПравительство РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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