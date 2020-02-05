Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Правительство и ЦБ РФ договорились создать постоянно действующий консультационный механизм по оценке ситуации в экономике в связи с реализацией нацпроектов, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.

Он отметил, что реализация нацпроектов будет сопровождаться серьезным вливанием ликвидности в экономику. "Поэтому потребуется тонкая, буквально филигранная работа правительства и Банка России, чтобы не допустить нарушения макроэкономического равновесия и разгона инфляции", - заявил он.

"В перспективный период основной резерв импортозамещения лежит в сфере закупок российской техники в рамках расходов национальных проектов. Эти расходы в части машин и оборудования составляют более 6 триллионов рублей", - сказал Белоусов,