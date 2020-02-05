Житель Подмосковья убил и выбросил кота из окна на глазах у сына

По подозрению в совершении преступления полицейскими был задержан 32-летний житель Москвы.

В МВД добавили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 245 "Жестокое обращение с животными", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.