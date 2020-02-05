Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T16:58+0300
https://ria.ru/20200205/1564290753.html
Житель Подмосковья убил и выбросил кота из окна на глазах у сына
https://cdn23.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:208:3077:1939_1036x0_80_0_0_fd9bc9efcdef1e3d20a218fe7e73c388.jpg
РИА Новости

Житель Подмосковья убил и выбросил кота из окна на глазах у сына

16:58 05.02.2020
2580
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Подмосковье против мужчины, который подозревается в том, что убил кота и выбросил из окна в присутствии своего малолетнего сына, сообщила пресс-служба главка МВД РФ по Московской области.
"Полицейскими установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймал кота, в присутствии своего малолетнего сына убил животное и выбросил со второго этажа многоквартирного дома", – передает ведомство слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
Инцидент произошел в поселке Гарь-Покровское Одинцовского района.
По подозрению в совершении преступления полицейскими был задержан 32-летний житель Москвы.
В МВД добавили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 245 "Жестокое обращение с животными", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Прохожие в заснеженном сквере на Ленинском проспекте в Москве
1 января, 18:06
В России изменились правила обращения с животными
6343472
Обсудить 5
Московская областьОдинцовский районТатьяна ПетроваПроисшествия
Рекомендуем
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Краснова попросили защитить права уфимца, до смерти избившего педофила
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Следственный эксперимент с участием бывшего сотрудника Полиции Вологодской
В Череповце полицейский бейсбольной битой отправил в кому мужа подруги
Талаттозавр Gunakadeit joseeae в представлении художника
На Аляске обнаружили самый полный скелет предшественника динозавров
Наручники
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
Вид из окна в дождливую погоду
Глава администрации Симферополя надеется на дожди и божью помощь
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На Урале трех экс-полицейских обвиняют в изнасиловании
Детский сад
В Москве ребенок ушел из детского сада во время тихого часа
Серая смерть
В США предупредили об опасной для прикосновений "серой смерти"
Работа шиномонтажной мастерской в Великом Новгороде
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Руки ребенка и матери
В Аргентине родившая двухголового ребенка мать пожаловалась на медиков
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Путин заявил о приближении человечества к "опасной черте"
Девушка заполняет анкету
Ученые выяснили последствия изучения языков для мозга
Логотип компании Google
Google признала массовую утечку данных пользователей
Скорая помощь
Жительница Калининграда попросила службу 112 забрать у нее детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
Лента новостейМолния