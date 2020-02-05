Житель Подмосковья убил и выбросил кота из окна на глазах у сына

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Подмосковье против мужчины, который подозревается в том, что убил кота и выбросил из окна в присутствии своего малолетнего сына, сообщила пресс-служба главка МВД РФ по Московской области.
"Полицейскими установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймал кота, в присутствии своего малолетнего сына убил животное и выбросил со второго этажа многоквартирного дома", – передает ведомство слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
Инцидент произошел в поселке Гарь-Покровское Одинцовского района.
По подозрению в совершении преступления полицейскими был задержан 32-летний житель Москвы.
В МВД добавили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 245 "Жестокое обращение с животными", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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