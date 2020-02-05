Онищенко исключил искусственное происхождение коронавируса

Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: "Новый коронавирус: правда и вымысел" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко исключил, что коронавирус появился искусственным путем.

Власти Китая в последний день 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, через некоторое время специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Во второй половине января распространение по Китаю и миру заболевания значительно нарастило темпы, что породило множество разнообразных теорий о его происхождении, в том числе о том, что он был выведен искусственно.

"У нас 37 типов коронавируса, которые мы знаем сегодня, мы их описали. Вот тот генетический паспорт, расшифровку которого нам дали китайцы, там признаков искусственного вмешательства не видно", - сказал Онищенко РИА Новости.

По последним данным, число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая заболевания были выявлены в России на прошлой неделе - в Забайкальском крае и Тюменской области. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса.

"Да, коронавирус - новое заболевание, но не такое страшное, как грипп. Мы сегодня говорим о коронавирусе, заболеванием которым в РФ выявлено два случая китайских, но ничего не говорим о том, что порог заболеваемости гриппом превышен в Алтайском крае, сегодня у нас Москва подбирается к этим цифрам, а эти два заболевания очень похожи друг с другом", - отметил Онищенко.

По мнению собеседника агентства, сейчас нужно сосредоточиться на том, чтобы напомнить о подъеме заболеваемости гриппом, который "сегодня является самой опасной болезнью по количеству заболевших".