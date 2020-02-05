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Онищенко исключил искусственное происхождение коронавируса
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РИА Новости

Онищенко исключил искусственное происхождение коронавируса

16:54 05.02.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: "Новый коронавирус: правда и вымысел" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко исключил, что коронавирус появился искусственным путем.
Власти Китая в последний день 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, через некоторое время специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Во второй половине января распространение по Китаю и миру заболевания значительно нарастило темпы, что породило множество разнообразных теорий о его происхождении, в том числе о том, что он был выведен искусственно.
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"У нас 37 типов коронавируса, которые мы знаем сегодня, мы их описали. Вот тот генетический паспорт, расшифровку которого нам дали китайцы, там признаков искусственного вмешательства не видно", - сказал Онищенко РИА Новости.
По последним данным, число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая заболевания были выявлены в России на прошлой неделе - в Забайкальском крае и Тюменской области. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса.
"Да, коронавирус - новое заболевание, но не такое страшное, как грипп. Мы сегодня говорим о коронавирусе, заболеванием которым в РФ выявлено два случая китайских, но ничего не говорим о том, что порог заболеваемости гриппом превышен в Алтайском крае, сегодня у нас Москва подбирается к этим цифрам, а эти два заболевания очень похожи друг с другом", - отметил Онищенко.
По мнению собеседника агентства, сейчас нужно сосредоточиться на том, чтобы напомнить о подъеме заболеваемости гриппом, который "сегодня является самой опасной болезнью по количеству заболевших".
"От него тоже умирают и уже сегодня явно, что от него умерло больше людей", - сказал Онищенко.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоГеннадий ОнищенкоОбщество
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