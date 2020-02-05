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Король Испании заявил о готовности развивать отношения с Россией
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РИА Новости

Король Испании заявил о готовности развивать отношения с Россией

16:51 05.02.2020
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaКороль Испании Фелипе VI
Король Испании Фелипе VI
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
МАДРИД, 5 фев – РИА Новости. Отношения между Испанией и Россией должны продолжать развиваться в экономическом, политическом и культурном планах, заявил король Фелипе VI в ходе встречи с дипломатическим корпусом, аккредитованным в Испании.
"Наши отношения с Россией продолжают укрепляться на всех направлениях – экономическом, политическом и культурном, и мы продолжим вместе работать", - сказал глава государства.
Выступая перед послами, аккредитованными в Испании, он также выразил поддержку китайскому народу в связи со сложной ситуацией, связанной с эпидемией коронавируса, отметив "огромные усилия и меры, принятые китайским правительством для эффективного урегулирования кризиса". Король заявил, что Пекин может рассчитывать на помощь Испании для его преодоления.
Глава государства заявил, что считает "приоритетным поддерживать и расширять наилучшие отношения с Соединенными штатами Америки". Говоря о предложении Дональда Трампа по палестино-израильскому урегулированию, Фелипе VI заявил, что его "необходимо глубоко проанализировать". "Необходимо, чтобы палестинцы и израильтяне напрямую обсуждали решение, учитывая свои интересы, в соответствии с резолюциями ООН и международно принятыми нормами", - добавил король.
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Он также выразил сожаление в связи с выходом Великобритании из ЕС, что он назвал "грустным моментом", и надежду на то, что Евросоюз и Великобритания "продолжат разделять общие ценности, перспективы и интересы, хотя и не будут частью общего проекта".
По его словам, в основе испанской внешней политики останутся защита принципа многополярности, международное право и сотрудничество между странами.
"Мы отдаем приоритет превентивной дипломатии, посредничеству и гуманитарной дипломатии. Защита прав человека останется базовым и определяющим элементом нашей внешней политики", - добавил Фелипе VI.
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