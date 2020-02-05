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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-02-05T16:48+0300
https://ria.ru/20200205/1564290275.html
Путин рассказал о средствах на реализацию целей послания
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564282021_0:0:2620:1475_1036x0_80_0_0_be0ab7799f33388004f457f57f751e21.jpg
РИА Новости

Путин рассказал о средствах на реализацию целей послания

16:48 05.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что другой шанс и такой объем денег для реализации целей его послания Федеральному Собранию вряд ли еще когда-то удастся сконцентрировать, поэтому нужна качественная работа.
"Другого шанса, другого такого объема денег, который мы сконцентрировали для достижения национальных целей развития, нам в ближайшие годы, а может быть десятилетия не удастся сконцентрировать, поэтому здесь важно очень качество работы... и своевременность не только принятия решений, но и их реализация, доведение до логического завершения и результата", - заявил Путин в ходе совещания с членами правительства.
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При этом президент добавил, что состав кабмина для этого оптимальный.
"Здесь есть люди, которые готовили все эти решения в течение предыдущих полутора лет минимум, работали над подготовкой национальных целей развития, определения их, над инструментарием в виде национальных проектов", - сказал Путин.
Он добавил, что в правительстве есть люди, которые раньше в нем не работали, но на своих прежних местах были вовлечены в эту работу.
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Послание президента России Федеральному собраниюВладимир ПутинРоссияПолитика
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Шо опять!?
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bbuschuew.valery2016
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