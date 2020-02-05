Путин рассказал о средствах на реализацию целей послания

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин заявил, что другой шанс и такой объем денег для реализации целей его послания Федеральному Собранию вряд ли еще когда-то удастся сконцентрировать, поэтому нужна качественная работа.

"Другого шанса, другого такого объема денег, который мы сконцентрировали для достижения национальных целей развития, нам в ближайшие годы, а может быть десятилетия не удастся сконцентрировать, поэтому здесь важно очень качество работы... и своевременность не только принятия решений, но и их реализация, доведение до логического завершения и результата", - заявил Путин в ходе совещания с членами правительства.

При этом президент добавил, что состав кабмина для этого оптимальный.

"Здесь есть люди, которые готовили все эти решения в течение предыдущих полутора лет минимум, работали над подготовкой национальных целей развития, определения их, над инструментарием в виде национальных проектов", - сказал Путин.