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Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству страны
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РИА Новости

Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству страны

16:48 05.02.2020 (обновлено: 16:57 05.02.2020)
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© AP Photo / Vadim GhirdaЗдание румынского парламента в Бухаресте
Здание румынского парламента в Бухаресте
© AP Photo / Vadim Ghirda
Здание румынского парламента в Бухаресте. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 фев — РИА Новости. Парламент Румынии в среду проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Людовика Орбана, решение парламента зачитала депутат Лия-Олгуца Василеску.
Социал-демократическая партия Румынии (СДП) зарегистрировала 30 января в парламенте вотум недоверия правительству. Согласно представленному документу, правительство Обрана должно быть срочно отправлено в отставку за принятие многочисленных поправок в законы, осуществленных, как считают в политсиле, в одностороннем порядке, без консультаций и обсуждений. Авторы инициативы об отставке правительства назвали действия премьера "приватизацией румынской демократии".
"За принятие вотума проголосовали 261 депутат, констатируется, что вотум недоверия набрал необходимое количество голосов", - сказала Василеску во время заседания парламента, которое транслировалось онлайн на сайте законодательного органа.
В заседании приняли участие 319 депутатов из 465. Согласно местному законодательству, вотум доверия должны были поддержать минимум 233 парламентария, голосование проходило тайно.
Председатель палаты депутатов (верхней палаты парламента) Румынии Ион-Марчел Чолаку констатировал, что правительство Орбана будет исполнять свои обязанности до тех пор, пока не принесет присягу новый состав кабинета министров.
Парламент Румынии 10 октября 2019 года проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Виорики Данчилэ, представлявшей СДП. Президент страны Клаус Йоханнис назначил премьером лидера Национал-либеральной партии Орбана.
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