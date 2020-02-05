Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству страны

КИШИНЕВ, 5 фев — РИА Новости. Парламент Парламент Румынии в среду проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Людовика Орбана, решение парламента зачитала депутат Лия-Олгуца Василеску.

Социал-демократическая партия Румынии (СДП) зарегистрировала 30 января в парламенте вотум недоверия правительству. Согласно представленному документу, правительство Обрана должно быть срочно отправлено в отставку за принятие многочисленных поправок в законы, осуществленных, как считают в политсиле, в одностороннем порядке, без консультаций и обсуждений. Авторы инициативы об отставке правительства назвали действия премьера "приватизацией румынской демократии".

"За принятие вотума проголосовали 261 депутат, констатируется, что вотум недоверия набрал необходимое количество голосов", - сказала Василеску во время заседания парламента, которое транслировалось онлайн на сайте законодательного органа.

В заседании приняли участие 319 депутатов из 465. Согласно местному законодательству, вотум доверия должны были поддержать минимум 233 парламентария, голосование проходило тайно.

Председатель палаты депутатов (верхней палаты парламента) Румынии Ион-Марчел Чолаку констатировал, что правительство Орбана будет исполнять свои обязанности до тех пор, пока не принесет присягу новый состав кабинета министров.