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Пресс-конференция посла Ирана в России Казема Джалала
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РИА Новости

Пресс-конференция посла Ирана в России Казема Джалала

16:48 05.02.2020
20
10 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран (ИРИ) в Российской Федерации Казема ДЖАЛАЛА на тему: "Российско-иранское взаимодействие в областях политики, экономики и культуры".
Мероприятие приурочено к национальному празднику ИРИ — Дню победы Исламской революции в Иране (11 февраля 1979 г.). В рамках пресс-конференции также будут освещены достижения прошедшего периода и стоящие перед страной задачи.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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