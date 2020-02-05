Пресс-конференция посла Ирана в России Казема Джалала

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10 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран (ИРИ) в Российской Федерации Казема ДЖАЛАЛА на тему: "Российско-иранское взаимодействие в областях политики, экономики и культуры".