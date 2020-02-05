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Google признала массовую утечку данных пользователей
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РИА Новости

Google признала массовую утечку данных пользователей

16:46 05.02.2020 (обновлено: 17:34 05.02.2020)
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© PA / Stefan RousseauЛоготип компании Google
Логотип компании Google
© PA / Stefan Rousseau
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Компания Google призналась в утечке данных пользователей сервиса Takeouts. Об этом сообщает портал 9to5google.
С помощью Takeouts пользователи могут объединить свои данные — фото, видео и другие файлы — из остальных сервисов Google.
В сообщении компания признала, что в период с 21 по 25 ноября 2019 года из-за неназванной ошибки часть видео из архивов Google Photos перенеслась в другие профили. Таким образом, тысячи пользователей могли увидеть в своих лентах чужие видео.
Несмотря на то что инцидент произошел в прошлом году, компания уведомила пользователей и извинилась только сейчас. По подсчетам Google, от утечки пострадали меньше процента всей аудитории ресурса — около ста тысяч человек.
Компания уверяет, что сбой не повлиял на конфиденциальность данных, хранящихся в других сервисах.
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