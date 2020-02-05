Google признала массовую утечку данных пользователей

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Компания Google призналась в утечке данных пользователей сервиса Takeouts. Об этом сообщает портал Компания Google призналась в утечке данных пользователей сервиса Takeouts. Об этом сообщает портал 9to5google

С помощью Takeouts пользователи могут объединить свои данные — фото, видео и другие файлы — из остальных сервисов Google

В сообщении компания признала, что в период с 21 по 25 ноября 2019 года из-за неназванной ошибки часть видео из архивов Google Photos перенеслась в другие профили. Таким образом, тысячи пользователей могли увидеть в своих лентах чужие видео.

Несмотря на то что инцидент произошел в прошлом году, компания уведомила пользователей и извинилась только сейчас. По подсчетам Google, от утечки пострадали меньше процента всей аудитории ресурса — около ста тысяч человек.