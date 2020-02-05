Краснова попросили защитить права уфимца, до смерти избившего педофила

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Правозащитный центр "Единой России" просит генерального прокурора РФ Игоря Краснова взять на личный контроль следствие по делу жителя Уфы, который избил мужчину, подозреваемого в домогательстве к детям, сообщил сопредседатель центра, депутат ГД Михаил Старшинов.
В ЕР напомнили, что правоохранительные органы сейчас выясняют обстоятельства гибели мужчины, которого подозревают в совершении развратных действий в отношении двух детей. В нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, подозревается 33-летний Владимир Санкин.
"Дело Владимира Санкина вызвало широчайший общественный резонанс. Мужчина защитил детей от насильника, но нанес ему травмы, в результате которых преступник скончался. Он вызвал скорую помощь, но было уже поздно. Теперь на Санкина заведено уголовное дело, и он находится под домашним арестом, что возмутило тысячи людей... Мы просим генпрокурора взять на личный контроль дело Санкина, а правозащитный центр готов оказать ему всестороннюю юридическую поддержку", - заявил Старшинов, слова которого приводятся на сайте ЕР.
Преступлениям такой тяжести в отношении несовершеннолетних "не может быть никаких оправданий", отметил депутат. Вместе с тем, в данной ситуации необходимо "максимально трезво" оценить степень тяжести действий Санкина и самого преступника, чтобы вынести справедливое решение, считает он.
Ранее сообщалось, что в отношении 33-летнего уфимца возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В отношении 54-летнего мужчины, который скончался в ходе драки, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего".
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