Краснова попросили защитить права уфимца, до смерти избившего педофила

"Дело Владимира Санкина вызвало широчайший общественный резонанс. Мужчина защитил детей от насильника, но нанес ему травмы, в результате которых преступник скончался. Он вызвал скорую помощь, но было уже поздно. Теперь на Санкина заведено уголовное дело, и он находится под домашним арестом, что возмутило тысячи людей... Мы просим генпрокурора взять на личный контроль дело Санкина, а правозащитный центр готов оказать ему всестороннюю юридическую поддержку", - заявил Старшинов, слова которого приводятся на сайте ЕР.