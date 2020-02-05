Рогозин встретился со "стратонавтом", который просил помощи у Путина

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин встретился с руководителем российской аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" Денисом Ефремовым, обратившимся во вторник к президенту Владимиру Путину за помощью.

По итогам встречи "Роскосмос" заинтересовался проектом по предоставлению интернета с воздушных шаров - об этом РИА Новости в среду рассказал сам Ефремов.

"Я сейчас еду со встречи с Рогозиным, на которую были пригашены еще несколько специалистов из отрасли. Мы нашли множество взаимоинтересных задач: как снять с них нагрузку в образовательных вопросах, помочь в решении испытательных задач", - сказал Ефремов.

По его словам, "Роскосмос" пообещал помощь во взаимодействии бизнесмена с Росавиацией, которая выдает разрешения на полеты в стратосфере.

"Пока у меня вполне позитивное ощущение", - признался собеседник агентства.

В ходе встречи, по его словам, с руководством "Роскосмоса" обсуждались вопросы испытаний малых образовательных спутников в стратосфере, проект по запуску стратостатов для раздачи интернета над определенными районами страны.

"Это более экономически выгодный вариант, и они захотели его проработать. Он не обязательно противопоставляется [проекту спутниковой группировки "Сфера"], он может и дополнять. Потому что наша система может быть гораздо быстрее развернута. Одно другого не исключает. Есть плюсы у космического интернета, у стратосферного свои. Я думаю, что это логичнее делать в комплексе, и такие договоренности есть", - сказал Ефремов.

По его словам, завтра запланирована очередная встреча с представителями "Роскосмоса" по обсуждению конкретных шагов по выполнению достигнутых договоренностей.

Во вторник на встрече с общественностью в Череповце один из участников - Ефремов - рассказал президенту о проблемах, с которыми сталкиваются научные лаборатории, занимающиеся вопросами стратонавтики, и попросил о поддержке государства по развитию этого направления.

По словам бизнесмена, в других странах государственным сопровождением работ в этой области занимаются космические агентства, но в "Роскосмосе" заняты "другими задачами".

Как рассказал Ефремов, его лаборатория запускает на высоту 30-40 километров научную аппаратуру и реализует проект по предоставлению доступа в интернет. Президент обещал поговорить об этом с Рогозиным, но беседа не понадобилась, поскольку в "Роскосмосе" в тот же день заявили о готовности помочь Ефремову.