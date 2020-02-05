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2020-02-06T00:34+0300
https://ria.ru/20200205/1564289999.html
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
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РИА Новости

В России предложили изменить правила использования шипованных шин

16:44 05.02.2020 (обновлено: 00:34 06.02.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота шиномонтажной мастерской в Великом Новгороде
Работа шиномонтажной мастерской в Великом Новгороде
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В России могут ввести ряд ограничений на использование шипованных шин, возможные нововведения обсудили участники круглого стола, организованного комитетом Госдумы по транспорту и строительству, пишет "Коммерсант".
Так, госкомпания "Автодор" предложила ввести штраф за неправильное использование таких покрышек. Эту инициативу поддержали в МВД, заметив, что многие грузовые автомобили и автобусы вообще не меняют шины.
Работа шиномонтажной мастерской
15 ноября 2019, 18:49
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В компании также хотят дать регионам право самостоятельно определять период эксплуатации сезонной резины.
Кроме того, "Автодор" выступил за введение системы автоматического определения транспорта с шипованными шинами. Участники круглого стола считают необходимым вновь сделать обязательным опознавательный знак "Ш".
В РосдорНИИ хотят снизить скорость для транспорта с сезонной резиной до 90 километров в час на автомагистралях.
Представители думского комитета уделили внимание вопросу разрушения дорожного покрытия из-за шипованных шин.
Работа шиномонтажной мастерской
25 декабря 2019, 03:37
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"Во влажную погоду износ от шипов только увеличивается. Нам приходится каждые три года верхний слой дороги менять", — заметил замглавы столичного департамента ЖКХ Владимир Островский.
По его мнению, в Москве такие шины не нужны. Островский предложил в качестве эксперимента ограничить использование сезонной резины в столице. При этом его собеседники указали на необходимость таких покрышек даже в крупных городах.
Инициативы изучит рабочая группа комитета и в течение трех месяцев доработает озвученные предложения.
Шина
1 ноября 2019, 15:08
Как делают шины: от резиновой смеси до испытаний на прочность
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АвтодорКомитет ГД по транспорту и строительствуАвтоГосдума РФМВД РФРоссия
Популярные комментарии
Требую налог на шипы!!! а тем у кого нет шипов - налог на отсутствие. Нет машины - налог за безлошадность.
5 февраля, 17:13
Дмитрий М
56513422323
Это мрак … голосую за роспуск Госдумы !!!
5 февраля, 16:57
М МадамMadam Broshkina
6811300326
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