В России предложили изменить правила использования шипованных шин

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В России могут ввести ряд ограничений на использование шипованных шин, возможные нововведения обсудили участники круглого стола, организованного комитетом В России могут ввести ряд ограничений на использование шипованных шин, возможные нововведения обсудили участники круглого стола, организованного комитетом Госдумы по транспорту и строительству , пишет "Коммерсант"

Так, госкомпания "Автодор" предложила ввести штраф за неправильное использование таких покрышек. Эту инициативу поддержали в МВД, заметив, что многие грузовые автомобили и автобусы вообще не меняют шины.

В компании также хотят дать регионам право самостоятельно определять период эксплуатации сезонной резины.

Кроме того, "Автодор" выступил за введение системы автоматического определения транспорта с шипованными шинами. Участники круглого стола считают необходимым вновь сделать обязательным опознавательный знак "Ш".

В РосдорНИИ хотят снизить скорость для транспорта с сезонной резиной до 90 километров в час на автомагистралях.

Представители думского комитета уделили внимание вопросу разрушения дорожного покрытия из-за шипованных шин.

"Во влажную погоду износ от шипов только увеличивается. Нам приходится каждые три года верхний слой дороги менять", — заметил замглавы столичного департамента ЖКХ Владимир Островский.

По его мнению, в Москве такие шины не нужны. Островский предложил в качестве эксперимента ограничить использование сезонной резины в столице. При этом его собеседники указали на необходимость таких покрышек даже в крупных городах.