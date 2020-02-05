В РЖД объяснили появление медиков в масках в поезде "Сапсан"

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. РЖД из-за ситуации с коронавирусом организовали доступ медперсонала в поезда для осмотра пассажиров, сообщили РИА Новости в компании.

Ранее в сети появились фото, на которых медработники в масках находятся в салоне поезда "Сапсан". Эти поезда курсируют между Нижним Новгородом, Москвой и Санкт-Петербургом.

"В целях проведения профилактических работ по предупреждению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции на объектах железнодорожной инфраструктуры и в поездах проводятся противоэпидемиологические мероприятия в тесном сотрудничестве с Роспотребнадзором. Также на основании запроса департамента здравоохранения города Москвы организован доступ медперсонала для осмотра пассажиров, следующих в поездах", - прокомментировали в РЖД появившиеся фотографии.

Там напомнили, что холдинг проводит дополнительные противоэпидемиологические мероприятия, включая инструктажи фронтлайн персонала по действиям и мерам безопасности в случае выявления лиц с симптомами инфекционного заболевания.

"Все работники, контактирующие с пассажирами (проводники, кассиры, дежурные и др.) обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) и кожными антисептиками", - перечислили в компании.