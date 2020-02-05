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В РЖД объяснили появление медиков в масках в поезде "Сапсан"
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РИА Новости

В РЖД объяснили появление медиков в масках в поезде "Сапсан"

16:40 05.02.2020
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© РИА Новости / Руслан КривобокПоезд "Сапсан"
Поезд Сапсан
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Поезд "Сапсан". Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. РЖД из-за ситуации с коронавирусом организовали доступ медперсонала в поезда для осмотра пассажиров, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в сети появились фото, на которых медработники в масках находятся в салоне поезда "Сапсан". Эти поезда курсируют между Нижним Новгородом, Москвой и Санкт-Петербургом.
"В целях проведения профилактических работ по предупреждению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции на объектах железнодорожной инфраструктуры и в поездах проводятся противоэпидемиологические мероприятия в тесном сотрудничестве с Роспотребнадзором. Также на основании запроса департамента здравоохранения города Москвы организован доступ медперсонала для осмотра пассажиров, следующих в поездах", - прокомментировали в РЖД появившиеся фотографии.
Там напомнили, что холдинг проводит дополнительные противоэпидемиологические мероприятия, включая инструктажи фронтлайн персонала по действиям и мерам безопасности в случае выявления лиц с симптомами инфекционного заболевания.
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"Все работники, контактирующие с пассажирами (проводники, кассиры, дежурные и др.) обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) и кожными антисептиками", - перечислили в компании.
Собеседник агентства отметил, что в поездах, на вокзалах и станциях обеспечен неснижаемый запас специальных моющих составов, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений, проверена работоспособность установок обеззараживания воздуха и укомплектованность бактерицидными лампами, организована ревизия вентиляционных систем, проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания, а также размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции.
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Распространение нового коронавирусаРЖДРоссияОбщество
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