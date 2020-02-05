Голикова назвала сумму, необходимую для организация питания в школах

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Организация горячего питания для младших школьников с 1 сентября 2020 года в тех регионах, которые готовы к этому, потребует 21 миллиард рублей на четыре месяца, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"По нашим оценкам, даже если запустить этот процесс в 2020 году по ограниченному количеству регионов, которые будут готовы с 1 сентября, то мы оцениваем этот объем в 21 миллиард рублей только на четыре месяца. Потом эта цифра будет возрастать до 43 и более миллиардов рублей, она тоже зависит от контингента обучающихся в 1 и 4 классах", - сказала Голикова на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.
Она также обратила внимание на то, что недопустимо снижать текущие расходы, которые регионы направляют на эти цели.
Владимир Путин в январе в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием.