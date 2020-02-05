Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T16:40+0300
https://ria.ru/20200205/1564289845.html
Голикова назвала сумму, необходимую для организация питания в школах
https://cdn22.img.ria.ru/images/153296/75/1532967540_0:165:3055:1883_1036x0_80_0_0_f2bbb4a0fcea8820223ee58d5cd8e34c.jpg
РИА Новости

Голикова назвала сумму, необходимую для организация питания в школах

16:40 05.02.2020
499
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Организация горячего питания для младших школьников с 1 сентября 2020 года в тех регионах, которые готовы к этому, потребует 21 миллиард рублей на четыре месяца, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"По нашим оценкам, даже если запустить этот процесс в 2020 году по ограниченному количеству регионов, которые будут готовы с 1 сентября, то мы оцениваем этот объем в 21 миллиард рублей только на четыре месяца. Потом эта цифра будет возрастать до 43 и более миллиардов рублей, она тоже зависит от контингента обучающихся в 1 и 4 классах", - сказала Голикова на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
15 января, 12:29Послание президента России Федеральному собранию
Школьники начнут получать бесплатное горячее питание с 1 сентября
Она также обратила внимание на то, что недопустимо снижать текущие расходы, которые регионы направляют на эти цели.
Владимир Путин в январе в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
Пленарное заседание Госдумы РФ
23 января, 15:47
В Госдуме рекомендовали проект о питании школьников ко второму чтению
810107
Обсудить 4
Татьяна ГоликоваРоссияОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назвал меры, которые позволят увеличить темпы роста ВВП
Участник отборочного этапа чемпионата Молодые профессионалы 2017 во время соревнований в компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. 16 ноября 2017
Минпросвещения раскрыло зарплаты выпускников колледжей и техникумов
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о поправках, упрощающих получение маткапитала
Татьяна Голикова
Голикова рассказала о средствах на выплату материнского капитала
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
Турция начнет выпуск собственных истребителей в 2023 году
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Ректор РУДН оценил введение ЕГЭ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи президента РФ Владимира Путина с членами правительства
Мишустин рассказал о выполнении поручений после послания Путина
Президент РФ Владимир Путин
Путин потребовал оперативно реализовать поручения послания по выплатам
Знак Шипы на автомобиле
Росавтодор прокомментировал идею отказа от шипованных шин
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о средствах на реализацию целей послания
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Краснова попросили защитить права уфимца, до смерти избившего педофила
Следственный эксперимент с участием бывшего сотрудника Полиции Вологодской
В Череповце полицейский бейсбольной битой отправил в кому мужа подруги
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин встретился со "стратонавтом", который просил помощи у Путина
Работа шиномонтажной мастерской в Великом Новгороде
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Эксперт прокомментировал предложенные Путиным поправки к Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
Лента новостейМолния