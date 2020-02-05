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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-02-05T16:32+0300
https://ria.ru/20200205/1564289415.html
Правительство рассмотрит поправки в бюджет на следующей неделе
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564184280_0:181:2999:1868_1036x0_80_0_0_49ed80a7b18403b1941af6d629ade091.jpg
РИА Новости

Правительство рассмотрит поправки в бюджет на следующей неделе

16:32 05.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Правительство России планирует в ходе заседания на следующей неделе рассмотреть поправки в федеральный бюджет, которые готовит Минфин для реализации мер послания, сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин.
На совещании президента Владимира Путина с членами правительства в среду премьер заверил, что мероприятия, направленные на увеличение темпов роста экономики, которые планирует реализовать кабмин, будут полностью обеспечены финансированием. Он сообщил, что Минфину поручено оперативно решить эти вопросы и подготовить соответствующие изменения в федеральный бюджет.
"На следующей неделе на заседании правительства мы планируем рассмотреть все эти поправки. И это с уже заложенными в бюджет ресурсами позволит усилить социальную поддержку наших граждан и придать соответствующую динамику развитию экономики", - заявил Мишустин.
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Послание президента России Федеральному собраниюМихаил МишустинМинистерство финансов РФПравительство РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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