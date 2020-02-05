Правительство рассмотрит поправки в бюджет на следующей неделе

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Правительство России планирует в ходе заседания на следующей неделе рассмотреть поправки в федеральный бюджет, которые готовит Минфин для реализации мер послания, сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин.
На совещании президента Владимира Путина с членами правительства в среду премьер заверил, что мероприятия, направленные на увеличение темпов роста экономики, которые планирует реализовать кабмин, будут полностью обеспечены финансированием. Он сообщил, что Минфину поручено оперативно решить эти вопросы и подготовить соответствующие изменения в федеральный бюджет.
"На следующей неделе на заседании правительства мы планируем рассмотреть все эти поправки. И это с уже заложенными в бюджет ресурсами позволит усилить социальную поддержку наших граждан и придать соответствующую динамику развитию экономики", - заявил Мишустин.
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