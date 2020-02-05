Правительство рассмотрит поправки в бюджет на следующей неделе

На совещании президента Владимира Путина с членами правительства в среду премьер заверил, что мероприятия, направленные на увеличение темпов роста экономики, которые планирует реализовать кабмин, будут полностью обеспечены финансированием. Он сообщил, что Минфину поручено оперативно решить эти вопросы и подготовить соответствующие изменения в федеральный бюджет.