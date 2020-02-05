2020-02-05T16:32+0300
2020-02-05T16:32+0300
https://ria.ru/20200205/1564289380.html
"Наконец-то вы спасли нас": военные эвакуировали россиян из Китая
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РИА Новости
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РИА Новости
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"Наконец-то вы спасли нас": военные эвакуировали россиян из Китая
Самолеты ВКС эвакуировали россиян из Уханя. На борту пассажиров сопровождали военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики и индивидуальной защиты. Все эвакуированные пройдут двухнедельный карантин в санатории в Тюмени.
2020-02-05T16:32+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=73082902&type=mp4
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PT1M21S
"Наконец-то вы спасли нас": военные эвакуировали россиян из Китая
Самолеты ВКС эвакуировали россиян из Уханя. На борту пассажиров сопровождали военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики и индивидуальной защиты. Все эвакуированные пройдут двухнедельный карантин в санатории в Тюмени.