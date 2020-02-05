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"Наконец-то вы спасли нас": военные эвакуировали россиян из Китая
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РИА Новости
"Наконец-то вы спасли нас": военные эвакуировали россиян из Китая
Самолеты ВКС эвакуировали россиян из Уханя. На борту пассажиров сопровождали военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики и индивидуальной защиты. Все эвакуированные пройдут двухнедельный карантин в санатории в Тюмени.
2020-02-05T16:32+0300
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PT1M21S

"Наконец-то вы спасли нас": военные эвакуировали россиян из Китая

16:32 05.02.2020
410
Самолеты ВКС эвакуировали россиян из Уханя. На борту пассажиров сопровождали военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики и индивидуальной защиты. Все эвакуированные пройдут двухнедельный карантин в санатории в Тюмени.
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Ухань
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