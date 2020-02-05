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Мишустин назвал меры, которые позволят увеличить темпы роста ВВП
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РИА Новости

Мишустин назвал меры, которые позволят увеличить темпы роста ВВП

16:29 05.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что расширение потребительского спроса с помощью социального пакета, а также ряд других мер, которые планирует предпринимать правительство, позволят уже по итогам этого года добиться увеличения темпов роста ВВП.
"Я назову лишь несколько важных шагов, которые, как мы рассчитываем, позволят нам уже по итогам этого года добиться увеличения темпов роста ВВП. Первое - это расширение потребительского спроса с помощью мер социального пакета, формирование дополнительного спроса на российские машины и оборудование как в рамках национальных проектов, так и с программой импортозамещения, которую мы планируем продолжать. Также - увеличение экспортных поставок несырьевых и неэнергетических товаров", - сказал Мишустин на совещании членов кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Путин в день инаугурации, 7 мая 2018 года, после переизбрания на пост президента подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". Согласно документу, к этому сроку Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, экономический рост должен обогнать мировой, а инфляция - не превышать 4%. Кроме того, правительство должно обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, а также создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного ориентированного на экспорт сектора на основе современных технологий. Одна из главных целей указа – снижение уровня бедности в два раза к 2024 году.
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Михаил МишустинПравительство РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
А производство новое открывать или меры поддержки по созданию нового производства/возрождения производства существовавшего не планирует Правительство вводить?
5 февраля, 16:37
ssedlex76
1421001
Ой, как интересно - повысить ВВП за счёт потребительского спроса! Ну чудо что решение. А механизмы как всегда это повышение цен на все и вся? Разумеется без повышения зарплат. А как насчёт того что бы развивать промышленность? Строить новые заводы, фабрики? Создавать новые рабочие места? Как с этим быть? Что то на память пришло про соломинку, которая сломала спину верблюду.
5 февраля, 17:19
Tatiana Solo
1330001
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