Мишустин назвал меры, которые позволят увеличить темпы роста ВВП

Путин в день инаугурации, 7 мая 2018 года, после переизбрания на пост президента подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". Согласно документу, к этому сроку Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, экономический рост должен обогнать мировой, а инфляция - не превышать 4%. Кроме того, правительство должно обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, а также создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного ориентированного на экспорт сектора на основе современных технологий. Одна из главных целей указа – снижение уровня бедности в два раза к 2024 году.