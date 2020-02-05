В Словакии из-за сильного ветра погиб ребенок

ПРАГА, 5 фев – РИА Новости. Сильный ветер опрокинул в среду в словацком города Миява павильон автобусной остановки, пострадали двое маленьких детей, один из которых скончался сразу по прибытии в больницу, а второй находится в критическом состоянии, сообщила республиканская полиция в Facebook.
"На улице Старомиявская в городе Миява сильный ветер опрокинул павильон автобусной остановки, в результате чего пострадали двое маленьких детей. Один из детей скончался вскоре после того, как был перевезен в больницу, второй находится в критическом состоянии. Причины происшествия выясняются", - говорится в сообщении.
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По данным республиканской службы пожарной охраны, с вечера вторника на значительной территории Словакии наблюдаются порывы шквального ветра. Многочисленные случаи падения деревьев привели к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Более 20 тысяч потребителей остаются без электроэнергии.