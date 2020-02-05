Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T16:29+0300
https://ria.ru/20200205/1564289261.html
В Словакии из-за сильного ветра погиб ребенок
https://cdn23.img.ria.ru/images/131992/38/1319923803_0:56:1024:632_1036x0_80_0_0_4c45f48869a0e34ba4bc42dee7bcd74e.jpg
РИА Новости

В Словакии из-за сильного ветра погиб ребенок

16:29 05.02.2020
199
© Flickr / Anthony CitranoКарета скорой помощи в Словакии
Карета скорой помощи в Словакии
© Flickr / Anthony Citrano
Карета скорой помощи в Словакии. Архивное фото
ПРАГА, 5 фев – РИА Новости. Сильный ветер опрокинул в среду в словацком города Миява павильон автобусной остановки, пострадали двое маленьких детей, один из которых скончался сразу по прибытии в больницу, а второй находится в критическом состоянии, сообщила республиканская полиция в Facebook.
"На улице Старомиявская в городе Миява сильный ветер опрокинул павильон автобусной остановки, в результате чего пострадали двое маленьких детей. Один из детей скончался вскоре после того, как был перевезен в больницу, второй находится в критическом состоянии. Причины происшествия выясняются", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
31 января, 19:54
В Пятигорске ребенок погиб при падении с лестницы в гимназии
По данным республиканской службы пожарной охраны, с вечера вторника на значительной территории Словакии наблюдаются порывы шквального ветра. Многочисленные случаи падения деревьев привели к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Более 20 тысяч потребителей остаются без электроэнергии.
001301
Обсудить 0
СловакияВ мире
Рекомендуем
Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции
Число погибших из-за схода лавины на востоке Турции возросло до 26
Руки ребенка и матери
В Аргентине родившая двухголового ребенка мать пожаловалась на медиков
Следственный эксперимент с участием бывшего сотрудника Полиции Вологодской
В Череповце полицейский бейсбольной битой отправил в кому мужа подруги
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
Во Франции от гриппа скончались 26 человек, объявлена эпидемия
Побережье Корсики
На Корсике пожары уничтожили более тысячи гектаров леса
Логотип компании Google
Google признала массовую утечку данных пользователей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
Турция начнет выпуск собственных истребителей в 2023 году
Сотрудник полиции
Житель Подмосковья убил и выбросил кота из окна на глазах у сына
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
В Харьковской области в ДТП погибли пять человек
Автомобили скорой медицинской помощи
В Москве подросток отравился аммиаком в кафе, сообщили СМИ
Операция
Во Франции медики спасли мужчину с арбалетной стрелой в голове
Талаттозавр Gunakadeit joseeae в представлении художника
На Аляске обнаружили самый полный скелет предшественника динозавров
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
В Ялте во время шторма погибли два человека
Девушка надевает защитную маску
СМИ: в США приземлились два самолета с эвакуированными из Уханя
Пассажирский самолет в небе
Самолету из Китая разрешили сесть в Братиславе без выхода экипажа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
Лента новостейМолния