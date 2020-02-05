В Словакии из-за сильного ветра погиб ребенок

"На улице Старомиявская в городе Миява сильный ветер опрокинул павильон автобусной остановки, в результате чего пострадали двое маленьких детей. Один из детей скончался вскоре после того, как был перевезен в больницу, второй находится в критическом состоянии. Причины происшествия выясняются", - говорится в сообщении.