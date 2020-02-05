У нового правительства нет ни одной минуты на раскачку, заявил Путин

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у нынешнего кабмина нет ни одной минуты на раскачку, по его словам, нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает, все должны быть "в материале".
"Считаю, что у нынешнего состава правительства вообще нет ни одной минуты на раскачку, просто мы не имеем на это никакого права, нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает. Все всё знают, все настроены, считаю, на работу, и все в материале", - заявил Путин в ходе совещания с членами правительства.
Он добавил, что ждет от кабмина работы по каждому из направлений.
"Я желаю всем нам успеха", - заключил Путин.