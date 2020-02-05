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У нового правительства нет ни одной минуты на раскачку, заявил Путин
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РИА Новости

У нового правительства нет ни одной минуты на раскачку, заявил Путин

16:25 05.02.2020 (обновлено: 16:57 05.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у нынешнего кабмина нет ни одной минуты на раскачку, по его словам, нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает, все должны быть "в материале".
"Считаю, что у нынешнего состава правительства вообще нет ни одной минуты на раскачку, просто мы не имеем на это никакого права, нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает. Все всё знают, все настроены, считаю, на работу, и все в материале", - заявил Путин в ходе совещания с членами правительства.
Он добавил, что ждет от кабмина работы по каждому из направлений.
"Я желаю всем нам успеха", - заключил Путин.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 16:19
Путин ждет от нового правительства прорыва в дебюрократизацииПутин
402700033
Обсудить 12
Правительство РФВладимир ПутинРоссияВ мире
Популярные комментарии
"Расскачка" любимое слово . 20 лет уж как ))
5 февраля, 16:37
ИПИгор Петр
2880003
Вот эти замечательные слова всегда должны дополняться чётким ответом на невысказанный министрами вопрос: "а то что?" В своё время ответ был очевиден и понятен всем, причем не подлежал обжалованию.
5 февраля, 16:43
Von Stirliz
1230101
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