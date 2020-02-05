Германия контактирует с США по санкциям против "Северного потока — 2"

БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. С начала дискуссии вокруг санкций против С начала дискуссии вокруг санкций против "Северного потока — 2" ФРГ находится в контакте с США на разных уровнях, позиция Берлина заключается в том, что этот проект способствует энергебезопасности в Европе, заявил на брифинге в среду представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер

"Мы с начала этой дискуссии все время указывали на то, что мы с США находимся в контакте на самых разных уровнях, чтобы представить там нашу позицию. Она заключается в том, что "Северный поток — 2" является проектом, который вносит вклад в энергетическую безопасность в Европе", - заявил Бургер.

Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что США могут ввести новые санкции против проекта, если Россия попытается завершить строительство трубопровода. Новые санкции могут быть приняты уже в феврале или марте, их целью могут стать инвесторы или компании, которые будут принимать российский газ из трубопровода.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".