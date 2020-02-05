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https://ria.ru/20200205/1564288824.html
Германия контактирует с США по санкциям против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Германия контактирует с США по санкциям против "Северного потока — 2"

16:24 05.02.2020
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток - 2"
Строительство трубопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство трубопровода "Северный поток - 2". Архивное фото
БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. С начала дискуссии вокруг санкций против "Северного потока — 2" ФРГ находится в контакте с США на разных уровнях, позиция Берлина заключается в том, что этот проект способствует энергебезопасности в Европе, заявил на брифинге в среду представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
"Мы с начала этой дискуссии все время указывали на то, что мы с США находимся в контакте на самых разных уровнях, чтобы представить там нашу позицию. Она заключается в том, что "Северный поток — 2" является проектом, который вносит вклад в энергетическую безопасность в Европе", - заявил Бургер.
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
Вчера, 14:45
В Германии раскритиковали новые санкции против "Северного потока – 2"
Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что США могут ввести новые санкции против проекта, если Россия попытается завершить строительство трубопровода. Новые санкции могут быть приняты уже в феврале или марте, их целью могут стать инвесторы или компании, которые будут принимать российский газ из трубопровода.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".
Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
1133021
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Кристофер БургерСеверный поток — 2ГерманияСШАЭкономика
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