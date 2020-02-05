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Новости Подмосковья
2020-02-05T16:23+0300
https://ria.ru/20200205/1564288774.html
Льготники Подмосковья получили почти 5 млн рецептов на лекарства
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564288563_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_bc985935e6ecfb8fbcc7ec9acd14f3ae.jpg
РИА Новости

Льготники Подмосковья получили почти 5 млн рецептов на лекарства

16:23 05.02.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовГотовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Льготникам Московской области за год выдали более 4,6 миллиона рецептов на лекарства. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Светлану Стригункову.
Льготные лекарства были выданы на общую сумму 11,5 миллиарда рублей, уточняется в материале. Сейчас в регионе проживает более 700 тысяч человек, имеющих право на льготные рецепты.
"Это участники Великой Отечественной войны, инвалиды, дети до трех лет, больные онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом и другие. И для нас важно, чтобы все, кто нуждается в льготных лекарствах, были обеспечены препаратами в необходимом объеме", – сообщила Стригункова.
Льготные лекарства отпускают более чем в 300 аптеках Московской области. Также в регионе работает пункт, где жители могут получить медикаменты, изготовленные по индивидуальным рецептам.
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Новости ПодмосковьяМинистерство здравоохранения Московской областиМосковская область
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