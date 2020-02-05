Льготники Подмосковья получили почти 5 млн рецептов на лекарства

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Льготникам Московской области за год выдали более 4,6 миллиона рецептов на лекарства. Об этом сообщил телеканал Льготникам Московской области за год выдали более 4,6 миллиона рецептов на лекарства. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Светлану Стригункову.

Льготные лекарства были выданы на общую сумму 11,5 миллиарда рублей, уточняется в материале. Сейчас в регионе проживает более 700 тысяч человек, имеющих право на льготные рецепты.

"Это участники Великой Отечественной войны, инвалиды, дети до трех лет, больные онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом и другие. И для нас важно, чтобы все, кто нуждается в льготных лекарствах, были обеспечены препаратами в необходимом объеме", – сообщила Стригункова.