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Новые выплаты не снизят уровень соцобеспечения семей, заявила Голикова
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РИА Новости

Новые выплаты не снизят уровень соцобеспечения семей, заявила Голикова

16:23 05.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Предоставление семьям с детьми новых выплат, озвученных президентом в послании Федеральному собранию, не отменит социальных выплат, предусмотренных на детей в регионах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию в середине января, озвучил целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых - сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до 7 лет.
"Новые выплаты не будут снижать уже установленный семье уровень социального обеспечения, поскольку хоть и в небольших размерах, но социальные выплаты в этом возрасте уже установлены для детей региональным законодательством", - сказала Голикова на совещании с членами правительства.
По ее словам, назначение выплат будет осуществляться на календарный год. Россияне смогут подать заявление о пересмотре размера выплат до истечения этого срока. Предварительно на выплату на детей от 3 до 7 лет претендуют 2,4 миллиона россиян. Предполагается, что в 2020 году на эти цели может быть использовано 159 миллиардов рублей, из которых 120 миллиардов - это федеральный бюджет.
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Татьяна ГоликоваВладимир ПутинМоскваРоссияОбщество
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