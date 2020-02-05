Новые выплаты не снизят уровень соцобеспечения семей, заявила Голикова

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию в середине января, озвучил целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых - сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до 7 лет.

"Новые выплаты не будут снижать уже установленный семье уровень социального обеспечения, поскольку хоть и в небольших размерах, но социальные выплаты в этом возрасте уже установлены для детей региональным законодательством", - сказала Голикова на совещании с членами правительства.

По ее словам, назначение выплат будет осуществляться на календарный год. Россияне смогут подать заявление о пересмотре размера выплат до истечения этого срока. Предварительно на выплату на детей от 3 до 7 лет претендуют 2,4 миллиона россиян. Предполагается, что в 2020 году на эти цели может быть использовано 159 миллиардов рублей, из которых 120 миллиардов - это федеральный бюджет.