Мишустин рассказал о выполнении поручений после послания Путина

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Правительство мобилизовало ресурсы для выполнения социальных поручений по итогам послания президента РФ Федеральному собранию и согласовало с Минфином, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Фактически мы соответствующие финансовые ресурсы мобилизовали и согласовали с министерством финансов", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Решения, которые были приняты в социальной сфере в послании, по своему масштабу сопоставимы с ранее принятыми национальными проектами, отметил Мишустин.
"Работа по улучшению демографической ситуации направлена на достижение двух обозначенных вами национальных целей: это увеличение продолжительности жизни и естественного прироста населения", - сказал премьер.