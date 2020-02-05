Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-02-05T16:57+0300
https://ria.ru/20200205/1564288681.html
Мишустин рассказал о выполнении поручений после послания Путина
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564290500_0:126:2893:1753_1036x0_80_0_0_54b99440b68c624435524f19f2e93ff4.jpg
РИА Новости

Мишустин рассказал о выполнении поручений после послания Путина

16:22 05.02.2020 (обновлено: 16:57 05.02.2020)
249
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи президента РФ Владимира Путина с членами правительства
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи президента РФ Владимира Путина с членами правительства
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Правительство мобилизовало ресурсы для выполнения социальных поручений по итогам послания президента РФ Федеральному собранию и согласовало с Минфином, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Фактически мы соответствующие финансовые ресурсы мобилизовали и согласовали с министерством финансов", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Решения, которые были приняты в социальной сфере в послании, по своему масштабу сопоставимы с ранее принятыми национальными проектами, отметил Мишустин.
"Работа по улучшению демографической ситуации направлена на достижение двух обозначенных вами национальных целей: это увеличение продолжительности жизни и естественного прироста населения", - сказал премьер.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 16:03Послание президента России Федеральному собранию
Путин заявил о необходимости полностью выполнить поручения послания
440003
Обсудить 0
Послание президента России Федеральному собраниюМихаил МишустинМинистерство финансов РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назвал меры, которые позволят увеличить темпы роста ВВП
Президент РФ Владимир Путин
Путин ждет от нового правительства прорыва в дебюрократизации
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о средствах на реализацию целей послания
Президент РФ Владимир Путин
Путин потребовал оперативно реализовать поручения послания по выплатам
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о необходимости полностью выполнить поручения послания
Премьер-министр России Михаил Мишустин
Мишустин назвал главную задачу правительства
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства
У нового правительства нет ни одной минуты на раскачку, заявил Путин
Татьяна Голикова
Голикова рассказала о средствах на выплату материнского капитала
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Новые выплаты не снизят уровень соцобеспечения семей, заявила Голикова
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Правительство рассмотрит поправки в бюджет на следующей неделе
Татьяна Голикова
Голикова поблагодарила Путина за решение по эвакуации россиян из Уханя
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Россия готовит к отправке гуманитарный груз в Китай, сообщила Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о поправках, упрощающих получение маткапитала
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова назвала сумму, необходимую для организация питания в школах
Президент РФ Владимир Путин
Путин допустил закрытие компаний, наживающихся на коронавирусе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
Лента новостейМолния