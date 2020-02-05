Путин потребовал оперативно реализовать поручения послания по выплатам

"Я прошу правительство оперативно подготовить и принять необходимую нормативную базу, наладить работу на местах. Прежде всего, это касается выплат семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, о чем в послании было сказано ... которые начинаются с этого года. Как вы помните, мы договорились, что с 1 января начнем отсчет этих выплат. Все формальности нужно отработать максимально быстро, чтобы люди оформили право на такую выплату без волокиты, в том числе с помощью дистанционной подачи заявлений", - заявил Путин в ходе совещания с членами правительства.