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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-02-05T16:22+0300
https://ria.ru/20200205/1564288661.html
Путин потребовал оперативно реализовать поручения послания по выплатам
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564282021_0:0:2620:1475_1036x0_80_0_0_be0ab7799f33388004f457f57f751e21.jpg
РИА Новости

Путин потребовал оперативно реализовать поручения послания по выплатам

16:22 05.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства отработать все формальности максимально быстро, чтобы люди могли без волокиты оформлять положенные им выплаты, озвученные в послании Федеральному Собранию, в том числе в части детских пособий и материнского капитала.
"Я прошу правительство оперативно подготовить и принять необходимую нормативную базу, наладить работу на местах. Прежде всего, это касается выплат семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, о чем в послании было сказано ... которые начинаются с этого года. Как вы помните, мы договорились, что с 1 января начнем отсчет этих выплат. Все формальности нужно отработать максимально быстро, чтобы люди оформили право на такую выплату без волокиты, в том числе с помощью дистанционной подачи заявлений", - заявил Путин в ходе совещания с членами правительства.
Он добавил, что такой же четкости ждет при реализации решений по обновленной программе материнского капитала, по организации горячего питания для школьников младших классов.
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