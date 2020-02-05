Путин ждет от нового правительства прорыва в дебюрократизации

Он отметил, что в первую очередь изменения должны почувствовать граждане страны, семьи, бизнес. "Насколько комфортнее, проще, удобнее можно получить государственную или муниципальную поддержку, услугу, социальную помощь, открыть и завести новое дело. Словом, уважаемые коллеги, я жду от вас настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям, это залог доверия со стороны граждан, в целом повышение темпов и качества работы по национальным проектам и целям развития", - сказал Путин, попросив подготовить необходимую нормативную базу и оперативно принять ее, наладить работу на местах.