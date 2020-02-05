Путин ждет от нового правительства прорыва в дебюрократизации

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин доложил ему об оптимизации административных процедур по цифровизации, при этом глава государства отметил, что ждет прорыва в дебюрократизации и рачительной трате средств.
"Знаю, что вы уже проводите серьезную оптимизацию административных процедур, активизировали внедрение передовых цифровых технологий в деятельности министерств, ведомств. Вот Михаил Владимирович вчера вечером только мне рассказывал об этом, здесь важно добиться сквозного повышения эффективности работы, ускорить прохождение документов и управленческих решений, рачительно использовать финансовые средства", - заявил Путин в ходе совещания с членами правительства.
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Он отметил, что в первую очередь изменения должны почувствовать граждане страны, семьи, бизнес. "Насколько комфортнее, проще, удобнее можно получить государственную или муниципальную поддержку, услугу, социальную помощь, открыть и завести новое дело. Словом, уважаемые коллеги, я жду от вас настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям, это залог доверия со стороны граждан, в целом повышение темпов и качества работы по национальным проектам и целям развития", - сказал Путин, попросив подготовить необходимую нормативную базу и оперативно принять ее, наладить работу на местах.