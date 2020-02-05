Россия готовит к отправке гуманитарный груз в Китай, сообщила Голикова

"Сейчас в соответствии с поручением оперативного штаба и председателя правительства по согласованию с китайской стороной определен перечень тех средств индивидуальной защиты, которые будут направлены в Китайскую Народную Республику в качестве гуманитарной помощи. Министерство иностранных дел с ними все согласовало, груз готовится к отправке", - сказала Голикова на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.