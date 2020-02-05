Россия готовит к отправке гуманитарный груз в Китай, сообщила Голикова

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты готовится к отправке в Китай, МИД России согласовал доставку груза с китайской стороной, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сейчас в соответствии с поручением оперативного штаба и председателя правительства по согласованию с китайской стороной определен перечень тех средств индивидуальной защиты, которые будут направлены в Китайскую Народную Республику в качестве гуманитарной помощи. Министерство иностранных дел с ними все согласовало, груз готовится к отправке", - сказала Голикова на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.