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2020-02-05T16:16+0300
https://ria.ru/20200205/1564288243.html
Голикова рассказала о средствах на выплату материнского капитала
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РИА Новости

Голикова рассказала о средствах на выплату материнского капитала

16:16 05.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Право на материнский капитал в 2020 году на первого ребенка приобретут более 561 тысячи семей, на второго - порядка 552 тысяч семей, средства на это заложены в бюджете, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"С учетом того прогноза, который мы сегодня имеем по рождаемости на 2020 год, право на материнский капитал на первого ребенка приобретут более 561 тысячи семей, на второго ребенка - еще порядка 552 тысяч семей. Соответственно, это будет более миллиона 100 тысяч наших семей", - сказала Голикова на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.
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По ее словам, на финансовое обеспечение принимаемых мер в 2020 году планируется использовать 122 миллиарда рублей, в 2021 году - 210,7 миллиарда рублей, и в 2022 году - 265,8 миллиарда рублей.
"Все эти средства в федеральном бюджете заложены, поправки готовятся, и также подготовлены поправки в бюджет Пенсионного фонда", - добавила Голикова.
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