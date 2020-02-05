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Туризм
2020-02-05T16:16+0300
https://ria.ru/20200205/1564288210.html
Испанский велопутешественник добрался из Магадана до Якутска
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РИА Новости

Испанский велопутешественник добрался из Магадана до Якутска

16:16 05.02.2020
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© РИА Новости / Болот Бочкарев / Перейти в фотобанкМорозы в Якутии
Морозы в Якутии
© РИА Новости / Болот Бочкарев
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Морозы в Якутии. Архивное фото
МАГАДАН, 5 фев - РИА Новости, Людмила Щербакова. Испанский велопутешественник Хосе Андрес Абьян Пахарес, совершающий пробег от Магадана до Иркутска, в среду прибыл в Якутск, таким образом, преодолев почти две тысячи километров из пяти, рассказал корреспонденту РИА Новости сам испанец.
В декабре 2018 года испанец Хосе Андрес Абьян Пахарес на велосипеде путешествовал по трассе "Колыма", ночевал в палатке. В мороз под 50 градусов его буквально спасли местные жители, довезшие иностранца до ближайшего населенного пункта. В результате мужчина серьезно отморозил пальцы на правой руке. Лечиться ему пришлось в Магадане, а затем на родине – в испанской Сарагосе. В 2019-м испанец снова вернулся в Магадан и начал свое путешествие заново. В начале января его велосипед сломался в Якутии, тогда он смог отремонтировать его самостоятельно. Несколько раз испанец вынужден был останавливаться в поселках из-за аномально низких температур, столбик термометра опускался до минус 62 градусов.
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"Да, я в Якутске, все хорошо. Я надеюсь, что самую сложную часть пути я уже преодолел. За последние полтора месяца со мной очень многое происходило. И велосипед ломался, и шины лопались на морозе. Но в то же время я познакомился со множеством хороших людей, которые мне всегда помогали", - рассказал Хосе Андрес Абьян Пахарес.
Он уточнил, что в Якутске намерен пробыть два дня, отдохнуть, познакомиться с городом и продолжить путешествие. В Иркутск испанец планирует прибыть в двадцатых числах марта.
Транссиб. Поезд оправляется - книжное путешествие по России
25 января, 08:46Дневник читателя
"Транссиб. Поезд оправляется" – книжное путешествие по РоссииАвторы культовой "Истории старой квартиры" Александра Литвина и Аня Десницкая написали–нарисовали книгу "Транссиб. Поезд отправляется" вместе с жителями городов и поселков, где останавливается поезд "Москва–Владивосток". Получился портрет России из окна поезда и не только.
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ТуризмХосе Андрес Абьян ПахаресМагаданЯкутскОбществоВ мире
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