Испанский велопутешественник добрался из Магадана до Якутска

МАГАДАН, 5 фев - РИА Новости, Людмила Щербакова. Испанский велопутешественник Хосе Андрес Абьян Пахарес, совершающий пробег от Испанский велопутешественник Хосе Андрес Абьян Пахарес, совершающий пробег от Магадана до Иркутска , в среду прибыл в Якутск, таким образом, преодолев почти две тысячи километров из пяти, рассказал корреспонденту РИА Новости сам испанец.

В декабре 2018 года испанец Хосе Андрес Абьян Пахарес на велосипеде путешествовал по трассе "Колыма", ночевал в палатке. В мороз под 50 градусов его буквально спасли местные жители, довезшие иностранца до ближайшего населенного пункта. В результате мужчина серьезно отморозил пальцы на правой руке. Лечиться ему пришлось в Магадане, а затем на родине – в испанской Сарагосе. В 2019-м испанец снова вернулся в Магадан и начал свое путешествие заново. В начале января его велосипед сломался в Якутии, тогда он смог отремонтировать его самостоятельно. Несколько раз испанец вынужден был останавливаться в поселках из-за аномально низких температур, столбик термометра опускался до минус 62 градусов.

"Да, я в Якутске, все хорошо. Я надеюсь, что самую сложную часть пути я уже преодолел. За последние полтора месяца со мной очень многое происходило. И велосипед ломался, и шины лопались на морозе. Но в то же время я познакомился со множеством хороших людей, которые мне всегда помогали", - рассказал Хосе Андрес Абьян Пахарес.