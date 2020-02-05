ЕР и Минздрав обсудят закупку незарегистрированных лекарств

"Сейчас Минздравом предлагается создать единый механизм обеспечения нуждающихся детей незарегистрированными препаратами, который будет действовать до конца 2023 года. За это время либо будет налажено производство этих препаратов российскими предприятиями, либо иностранные препараты пройдут регистрацию", - приводятся пресс-службой слова замсекретаря генсовета "Единой России", депутата Госдумы Ольги Баталиной.