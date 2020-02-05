ЕР и Минздрав обсудят закупку незарегистрированных лекарств

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Партия "Единая Россия" обсудит механизм закупки незарегистрированных лекарств для тяжелобольных детей с Минздравом РФ и благотворительными фондами, сообщает пресс-служба партии.
"Сейчас Минздравом предлагается создать единый механизм обеспечения нуждающихся детей незарегистрированными препаратами, который будет действовать до конца 2023 года. За это время либо будет налажено производство этих препаратов российскими предприятиями, либо иностранные препараты пройдут регистрацию", - приводятся пресс-службой слова замсекретаря генсовета "Единой России", депутата Госдумы Ольги Баталиной.
Она также сообщила, что в ближайшее время состоится новая встреча с представителями Минздрава, Минпромторга, МВД, благотворительных фондов. На встрече будет обсуждаться предложенный порядок регулярных закупок незарегистрированных лекарственных препаратов.
Депутат подчеркнула, что новый порядок должен содержать простой и понятный для врачей и родителей механизм назначения таких препаратов.