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ЕР и Минздрав обсудят закупку незарегистрированных лекарств
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РИА Новости

ЕР и Минздрав обсудят закупку незарегистрированных лекарств

16:16 05.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ, заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Ольга Баталина в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Депутат Государственной Думы РФ, заместитель секретаря генерального совета партии Единая Россия Ольга Баталина в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Партия "Единая Россия" обсудит механизм закупки незарегистрированных лекарств для тяжелобольных детей с Минздравом РФ и благотворительными фондами, сообщает пресс-служба партии.

"Сейчас Минздравом предлагается создать единый механизм обеспечения нуждающихся детей незарегистрированными препаратами, который будет действовать до конца 2023 года. За это время либо будет налажено производство этих препаратов российскими предприятиями, либо иностранные препараты пройдут регистрацию", - приводятся пресс-службой слова замсекретаря генсовета "Единой России", депутата Госдумы Ольги Баталиной.

Она также сообщила, что в ближайшее время состоится новая встреча с представителями Минздрава, Минпромторга, МВД, благотворительных фондов. На встрече будет обсуждаться предложенный порядок регулярных закупок незарегистрированных лекарственных препаратов.
Депутат подчеркнула, что новый порядок должен содержать простой и понятный для врачей и родителей механизм назначения таких препаратов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишусти
3 февраля, 10:54
Мишустин рассказал о ситуации с незарегистрированными лекарствами
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Ольга БаталинаМинистерство здравоохранения РФГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФМоскваОбщество
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